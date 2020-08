La mayoría de los atropellos son por culpa del conductor

Los peatones son el 22 por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico en España. En 2019 fueron 381 las víctimas mortales por atropello, una cifra ligeramente más baja que en 2018.

Los datos del año pasado dejan al descubierto que un 70 por ciento de los atropellados eran mayores de 65 años, si bien la incidencia es mayor a partir de los 75; así como que el 85 por ciento de las personas atropelladas conservan secuelas permanentes.

En mayor medida, estos accidentes se producen en poblaciones grandes, con los cruces, intersecciones, semáforos y lugares por donde el peatón no debe circular, como los más peligrosos.

No obstante, los atropellos cuando se está circulando marcha atrás en vías urbanas son los accidentes más comunes, de modo que en ocho de cada diez siniestros de este tipo la responsabilidad fue del conductor.

Si el peatón circula por el lugar adecuado y el coche le atropella, aclaran los expertos, debe responder el seguro de responsabilidad civil del coche, pero si lo hacía deliberadamente o por donde no correspondía, y se demuestra, no sólo no recibiría indemnización alguna, sino que sería responsable de los daños.

En todo caso, el conductor siempre debe estar particularmente atento a la zona que rodea su vehículo, una zona en la que se pueden encontrar peatones u otros coches y en la que la atribución de la responsabilidad, en caso de accidente, puede ser dudosa.

En caso de que los peatones, por ejemplo, crucen indebidamente la calzada y eso pueda originar un accidente por alcance entre vehículos, el peatón no sólo se expone a una multa, sino también a responsabilidad penal, con pena de prisión por hasta dos años; aunque no es fácil que se reproduzcan exactamente igual dos accidentes, ya que pueden influir si hay víctimas mortales, si estaba bajo los efectos del alcohol, etc.