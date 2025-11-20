Mercedes-Benz lanza en España el nuevo CLA con tecnología híbrida

Mercedes-Benz ha puesto a la venta en el mercado español el nuevo CLA híbrido, disponible en versiones 180 y 220, con un precio de partida de 46.675 euros para la versión de menor potencia, la primera de ellas que cuenta con 156 CV. La CLA 220 se ofrece con 211 CV.

Estos CLA utilizan, al igual que los eléctricos, la arquitectura modular MMA (Mercedes Modular Architecture), que permite distintas configuraciones de propulsión, mientras que su única carrocería es, hasta que lleguen a la Shooting Brake, la de sedán de cuatro puertas.

Tras el lanzamiento del CLA con carrocería de cuatro puertas y sistemas de propulsión eléctricos, a los que siguieron los Shooting Brake, se suman ahora los de tecnología híbrida con el primer formato.

Su aspecto es como las que emplean el sistema de propulsión eléctrico, salvo por la parrilla: aquí se emplea una de concepto tradicional con la estrella central y un patrón de estrellas cromado.

Los CLA híbridos tienen de un motor de gasolina atmosférico de cuatro cilindros y 1,5 litros de la familia FAME, que emplea un proceso de combustión de ciclo Miller.

Puede desplazarse en modo completamente eléctrico cuando la demanda de potencia es baja -si está por debajo de los 30 CV- y hasta alcanzar los 100 km/h. Una de sus características es la capacidad para recuperar hasta 25 kW de energía a través de su transmisión de doble embrague de ocho velocidades (8F-eDCT), en la que está integrada su motor eléctrico. Esa energía se almacena en una batería de iones de litio con 48 voltios y una capacidad de hasta 1,3 kWh.

La parrilla abierta es el elemento distintivo respecto a los eléctricos en este microhíbridos, aunque puede iluminarse su contorno al igual que en aquellos.

Estos CLA estrenan el sistema operativo MB.OS, conectado a la Mercedes-Benz Intelligent Cloud, que permite actualizaciones inalámbricas de todo el software del coche, incluidas las ayudas a la conducción.

La cuarta generación del sistema de infoentretenimiento MBUX incorpora inteligencia artificial de Microsoft y Google, seleccionando la fuente más conveniente para cada tarea; y se gestiona a través de la pantalla panorámica MBUX Superscreen, formada por tres paneles: uno de 10,25" para la instrumentación, otro de 14" en el centro del salpicadero y un tercero, del mismo tamaño, frente al acompañante. En ésta es posible emplear hasta más de 40 aplicaciones, transmisión de video y acceso directo a Disney+ si se dispone de una cuenta Mercede me ID personal y se acptan las condiciones de Mercedes-Benz Digital Extras.