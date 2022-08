El verano es tiempo de movimiento. El desplazamiento en vehículos aumenta considerablemente, con cifras superiores a los ochenta millones entre todos los viajes que se realizan entre destino y destino de vacaciones y la actividad habitual que se genera a diario. Casi nada. Ante esto la posibilidad de que se cometan infracciones en la carretera también aumentan. Tanto los nervios y el estrés por llegar y soltar la maletas como la relajación y exceso de confianza al volante del que se sabe de vacaciones puede influir también negativamente y llevarte a cometer un error que se traduzca en multa ¿Qué hacer entonces? Hay ciertas multas que son más comunes en verano, otras que te pueden poner aunque no uses el coche. Pero todas hay que pagarlas (o recurrirlas). Y cuanto antes, mejor. Si quieres que te salga más barata dicha infracción. ¿Te han multado estas vacaciones? Este es el tiempo que tienes para ahorrarte un 50% del importe.

Tal y como explican desde la DGT, si has recibido una multa tienes la posibilidad de pagarla durante los primeros 20 días naturales desde que la denuncia fue notificada para conseguir una reducción del importe de la multa del 50%. Una vez pasados estos 20 días perderás el beneficio de la reducción de la cuantía de la multa y tendrás otros 25 días extra para pagar el importe íntegro que te impusieron si no quieres que tu caso pase a manos de la Agencia Tributaria, que ya no se ceñirá a solicitarte el dinero de la multa, sino que te lo cobrará con un recargo del 20%.

Métodos para pagar la multa de tráfico

Para realizar el pago de la multa que nos han puesto se puede hacer directamente ante los agentes de la Guardia Civil, si la multa ha sido impuesto de forma presencial; por Internet, con o sin identificación previa; por teléfono, llamando al teléfono 060; en sucursales y cajeros de Caixabank; en una oficina de Correos (con un recargo adicional de 2,25 euros más el 1,50% de la cuantía de la multa); y en cualquier oficina de Tráfico, siendo fundamental conocer siempre el número de expediente de la multa y tener una tarjeta de crédito o débito a mano.

Y recuerda algo que se lleva advirtiendo durante años, ¡la DGT nunca pide datos o el pago de multas por correo electrónico o sms! Puedes terminar siendo víctima del fraude por phishing o smishing.