¿Pueden multarte por echarte tú mismo la gasolina en el coche?

Existen pocas sensaciones más angustiosas al volante que sentir que nos estamos quedando sin combustible y no divisamos estación de servicio alguna. En ocasiones esperamos al límite para encontrar el mejor momento del día para repostar gasolina o echarle un vistazo al buscador con las gasolineras más baratas a tiempo real y finalmente llegamos al surtidor con el depósito seco y el cerebro echando humo de la tensión. Salimos del coche, levantamos la vista, pedimos que nos abran el surtidor y echamos gasolina nosotros mismos. Pues muy atentos, que la DGT puede multarte ya por repostar tú mismo el coche en gasolineras y estaciones de servicio. No siempre tiene que ser así, pero si existen una series de circunstancias que pueden terminar costando un pellizco económico.

El reglamento de la DGT contempla sanciones de 100 euros para todos aquellos que reposten en gasolineras que no tengan la homologación de autoservicio

El Reglamento de Circulación de la Dirección General de Tráfico lo recoge ya claramente, contemplando sanciones de 100 euros para "todos aquellos usuarios que reposten carburante ellos mismos en gasolineras y estaciones que no tengan la homologación o la catalogación de autoservicio, y realicen la operación sin seguir las normas de seguridad indicadas y exigidas". Sólo el personal autorizado puede llevar a cabo el repostaje de combustibles en las estaciones de servicio, y única y exclusivamente podremos hacer uso de la manguera en caso de que no exista dicha figura en la gasolinera en la que nos detengamos a repostar y siempre cumpliendo con un riguroso protocolo que pasa por apagar el motor, las luces y el sistema eléctrico del vehículo, así como olvidarnos del teléfono móvil, algo de lo que muchos se olvidan en ocasiones.

Riesgo para el conductor

Con esto, los especialistas aclaran que en una amplia mayoria de gasolineras españolas aún se puede repostar sin temor a que te multen, pero la realidad es que sí pueden multarte por repostar tú mismo el coche en una gasolinera o estación de servicio si no cumples con las condiciones estipuladas para el repostaje en los establecimientos que no están homologados como de autoservicio.

A pesar de que haya muchos conductores que no conocen esta norma, ello no les exime ni mucho menos de no llevarla a cabo y se arriesgan a ser denunciados. El principal motivo es que la gasolina es un producto inflamable y puede tener riesgos para los conductores. A pesar de que en las gasolineras de autoservicio sí terminan manipulando la manguera, en los tanques existen determinados detalles que aminoran las opciones de que el factor humano cause problemas externos.