Peugeot 308, elegancia y eficiencia: un diseño inspirador, más tecnología y una oferta multienergía única

El lanzamiento del actualizado 308 marca un paso adelante en la evolución de Peugeot dentro del segmento C. Lo hace con una propuesta que combina un importante cambio de diseño, más tecnología e innovaciones en la búsqueda de mayor eficiencia, tanto para su berlina de 4,37 m de largo como en el familiar SW de 4,64 m en virtud de su voladizo posterior ampliado.

El protagonista de esta renovación es el frontal, con una firma lumínica de tres garras en los faros y, por primera vez en una calandra de la marca, una iluminación que incluso alcanza al emblema del león y tras el que se encuentra el radar de proximidad, consiguiendo así no solo un diseño disruptivo, sino también una identidad reconocible y coherente con la imagen de la marca.

Por primera vez en un Peugeot la calandra, totalmente modificada por otro lado, se ilumina en esta renovación del 308 e incluso se dota al emblema frontal de este recurso en os acabados GT.

La oferta cromática incorpora nuevos tonos como Lagoa Blue en la berlina o el ya emblemático Ingaro Blue que alcanza al familiar, mientras que la familia de llantas incluye llantas de 17 y 18” de corte de diamante.

Si en el interior el 308 mantiene la apuesta de Peugeot por el i-Cockpit, definido por la posición de la instrumentación, tamaño del volante y pantalla central táctil; en el apartado tecnológico incorpora el sistema Peugeot i-Connect Advanced, que amplía las funciones de conectividad y navegación. A ello se suma un conjunto de ayudas a la conducción como el Adaptive Cruise Control o el Lane Positioning Assist, diseñados para aumentar la seguridad y reducir el trabajo del conductor en la carretera.

Su amplia oferta aporta eléctricos de 156 CV (115 kW), híbridos de 145 CV, híbridos enchufables de 195 CV o Diesel de 130 CV.

Por otro lado, la oferta mecánica hace único al 308 y se convierte en uno de los pilares de este modelo por su variedad.

En ella se incluye una versión eléctrica con motor de 156 CV (115 kW) que, ahora, permite alcanzar una autonomía en el ciclo combinado WLTP de 450 km gracias a las mejoras realizadas en la química de las celdas de su batería, esta con una capacidad de 58,4 kWh. No es la única mejora de estos E-308 en tanto que también reciben un sistema de frenada regenerativa ajustable con tres niveles de retención mediante levas en el volante o un cargador embarcado que admite la función V2L y logra ceder hasta 3,7 kW a dispositivos externos.

El E-308 dispone de un nuevo motor de 156 CV (115 kW) y una batería, también diferente a la que tenía hasta ahora, con 54,8 kW. Permite alcanzar una autonomía homologa WLTP de 450 km.

Las versiones más electrificadas, por lo demás, también disfrutan de ventajas como un planificador de viajes que tiene en cuenta las paradas más eficientes y los lugares más adecuados, por ejemplo; así como controles remotos con los que supervisar el nivel de carga de la batería, la autonomía, controlar sus procesos de cargas o preacondicionar el habitáculo desde el teléfono móvil.

Para quienes prefieren una electrificación ligera, el híbrido de 145 CV ofrece consumos ajustados y la posibilidad de circular en modo eléctrico en entornos urbanos, mientras que el plug-in híbrido enchufable de 195 CV es capaz de recorrer hasta 85 km en modo eléctrico. La gama la completa un 1.5 turbodiésel de 130 CV, el de los BlueHDi, ideal para quienes hacen largos desplazamientos y buscan un alto rendimiento.

No solo la distribución de mandos hace único al 308, también elementos como los i-Toggles configurables.