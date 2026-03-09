Polestar prepara cuatro nuevos modelos eléctricos para los próximos tres años

Polestar pone en marcha la que ha calificado como “mayor ofensiva de producto de su historia”. Esta afirmación se corresponde, con el lanzamiento previsto de cuatro eléctricos en los próximos tres años. La estrategia busca consolidar su presencia en el mercado de este tipo de propulsión, impulsar la rentabilidad de la compañía y reforzar su crecimiento comercial en un contexto económico complejo.

La compañía espera que en 2026 el volumen de ventas crezca en el rango de doble dígito bajo, apoyado por una expansión continuada de su red comercial cercana al 30 por ciento y una gama cada vez más amplia.

La primera novedad de las cuatro anunciadas para los próximos años por Polestar es el Polestar 5, del que se iniciarán las entregas en unos meses.

Entre los lanzamientos previstos está el Polestar 5, un gran turismo de cuatro puertas presentado en 2025 cuyas entregas comenzarán el próximo verano. Será el modelo insignia de la marca, con un enfoque prestacional, lujo y tecnología.

También llegará una nueva variante del Polestar 4, hoy sólo coupé. Esta versión, prevista para finales de este año, pretende ampliar la base de clientes, para lo que ofrecerá un formato con la versatilidad de un SUV y el espacio de un familiar.

El Polestar 4 contará antes de que acabe el año con un nuevo formato que se sumará al del coupé con el que está a la venta desde 2024.

Para principios de 2027 está previsto el debut de la nueva generación del Polestar 2, la berlina más longeva de la marca y de la que más unidades se han vendido. La renovación busca reforzar su papel como pilar comercial.

La ofensiva culminará en 2028 con el Polestar 7, un SUV compacto dirigido al segmento que acapara el mayor número de ventas en Europa, donde este tipo de modelos representó aproximadamente un tercio de las matriculaciones el año pasado. Será un modelo “made in Europe”.

La compañía asegura que 2025 fue su mejor ejercicio histórico en ventas globales pese a un contexto geopolítico y económico desafiante. Para los próximos años, el foco estará en mejorar la eficiencia operativa, aumentar el peso del canal privado respaldado por el crecimiento de la red comercial y aprovechar el respaldo tecnológico de sus socios industriales.

Con esta estrategia, Polestar aspira a consolidarse como uno de los actores relevantes en la transición hacia la movilidad eléctrica premium.