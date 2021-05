La prueba que deja a 180.000 vehículos sin pasar la ITV

Tener que pasar la Inspección técnica de Vehículos -la conocida como ITV- siempre es un engorro. A tener que solicitar con mucho tiempo de antelación una cita previa, se unen otros riesgos como saber si pasarán o no el examen, cuánto costará el arreglo, etc etc. Además, se suma la posibilidad de no pasarla por nuevas pruebas, como la que te vamos a contar hoy.

Desde hace poco, para muchos vehículos es más complicado pasar la Inspección Técnica. ¿El motivo? La introducción de una nueva prueba, la llamada OBD (On Board Diagnostic), que determina no aptos a 180.000 vehículos al año.

Fue en el año 2018 cuando apareció por obligación en la vida de los conductores españoles el OBD. El 20 de mayo de ese año entró en vigor en España la nueva normativa de la Inspección Técnica de Vehículos a partir del Real Decreto 920/2017.

¿Quién tiene que pasarla?

Desde esa fecha, los vehículos de las categorías M y N (entre los que están los turismos o las furgonetas) homologados para las emisiones Euro 5 y Euro 6, que corresponden a los matriculados a partir de 2011, y los camiones para la Euro VI (desde 2014) tuvieron la obligación de llevar instalados el puerto OBD.

Desde entonces en las ITV analizan a través de la centralita las emisiones del vehículo y, en caso de no cumplir con los límites legales, la inspección puede resultar negativa. Esas mismas máquinas de diagnosis de las ITV también comprueban que nuestro coche no se haya manipulado, no tenga algún tipo de software malicioso o no aparezca ningún tipo de error que, a simple vista, no puedan detectar los técnicos.

Las máquinas de diagnosis de las ITV también comprueban el kilometraje, el ABS, el sistema electrónico de estabilidad (ESC), los sistemas de retención como los airbags o incluso el correcto funcionamiento de las luces. En un futuro próximo serán capaces de analizar el estado de los sistemas de visión nocturna o el regulador activo de la velocidad, entre otros.

Multas