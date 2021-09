¿Te pueden multar si no llevas timbre en la bici?

Social Drive es una plataforma online que cuenta con la comunidad de conductores más grande del territorio español. En su aplicación y sitio web se comparte información sobre el tráfico y su estado a tiempo radal, relativas a los radares, controles o accidentes.

En los últimos días, un tweet lanzado en su red social, ha creado un debate en torno a la obligatoriedad de llevar timbre en las bicicletas. La respuesta por parte de las autoridades es afirmativa: es obligatorio llevar este accesorio y además no portarlo es motivo de multa.

Multa de hasta 80 euros

Todas las personas que circulen encima de una bicicleta deben conocer las normas que regulan este tipo de desplazamientos. Sobre todo, hay que tener en cuenta los elementos imprescindibles durante la movilidad así como las sanciones que acarrea no usar alguno de estos accesorios.

La Guardia Civil multa a un ciclista por no ir por el carril bici y por no llevar timbre📹 Alicante pic.twitter.com/rJVDZQ16Tp — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 13, 2021

La plataforma Social Drive se hacía eco de un video donde un ciclista es multado por no circular por el carril habilitado para las bicicletas y por no portar timbre. El uso del timbre en las bicicletas es una regla desconocida por gran parte de los usuarios pero es obligatorio por normativa. Si se produjera la marcha sin este accesorio puede conllevar una multa de hasta 80 euros. El timbre es un elemento más de la bicicleta que guarda la seguridad tanto del ciclista como del resto de usuarios, dado que alerta de la presencia del medio de transporte.

Todo tipo de bicicletas deben estar dotadas de timbres, por lo que su ausencia provocaría que las autoridades pudieran imponer la sanción correspondiente. No es el único accesorio con el que hay que contar en los ciclos por seguridad. La luz roja, al igual que otro medio de transporte, también debe estar montada en nuestras bicicletas. Aunque no son obligatorias durante el día, en condiciones de poca luminosidad o durante la movilidad nocturna, las bicicletas deben circular con una luz de color rojo homologada en la parte trasera. El importe correspondiente a no llevarlo también asciende a 80 euros.

Las bicicletas también deben contar con la luz blanca correspondiente en la parte delantera, ya que mejora la visibilidad tanto para el conductor como para los vehículos restantes. Su uso debe producirse en las mismas situaciones que la luz roja y puede conllevar multas de hasta 80 euros no llevarlas.

Por último, las bicicletas también deben contar con mínimo un catadióptrico de color rojo no triangular. Este elemento se coloca en la parte trasera y está diseñado de forma refractante para advertir de la presencia del vehículo. Su uso debe darse en las mismas condiciones y acarrea la misma multa que los demás elementos.