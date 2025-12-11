Recon, el nuevo SUV eléctrico de Jeep listo para dejar atrás el asfalto

A los Avenger, Renegade, Compass y Grand Cherokee, los SUV de Jeep, se sumará el año que viene el Recon, un modelo exclusivamente eléctrico que, inicialmente, llegará a los mercados del norte de América, aunque más adelante se incorporará a los de otros países. Entre sus características diferenciadoras figura su capacidad off-road.

Para conseguirlo, el Jeep Recon recurre a un motor por eje que le dotan de tracción total y entregan, cada uno, hasta 340 CV (250 kW). La potencia máxima anunciada es de 650 CV (478 kW) y el par alcanza los 840 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.

Loque debe distinguir al Recon de otros SUV eléctricos cuando llegue son sus cualidades de progresión en situaciones difíciles, que según Jeep son las propias que se esperan de un coche de la marca.

Un diferencial electrónico que gestiona el par de ambos ejes, aunque puede bloquearse mediante un interruptor. Su funcionamiento se coordina con el programa Selec-Terrain que ofrece varios modos de conducción: Auto, Sport, Snow y Sand. La versión Moab añade el Rock para uso específico en terreno rocoso y muy irregular que ajusta la respuesta del acelerador. También integra asistente de arranque en pendiente, función que mantiene el vehículo inmóvil mientras el conductor pasa del freno al acelerador.

En cuanto al eje delantero, dispone de desconexiones automáticas de cada rueda para optimizar el consumo en recorridos por carretera; mientras que el trasero propone una alta desmultiplicación de cara a contar con el máximo par posible cuando se circula fuera del asfalto en el caso de la versión Moab.

La batería tiene 100 kWh de capacidad y está protegida por placas de acero de alta resistencia. Con ella la autonomía estimada es de hasta 400 kilómetros, dependiendo de la versión y las condiciones de uso.

La tracción total que ofrecen sus dos motores, acompañada de los recorridos de suspensiones y ángulos TT deben permitir al Recon llegar donde otros no lo logran.

La suspensión del Recon es independiente en ambos ejes y en la versión Moab, la de enfoque más extremo, se montan neumáticos de serie de 33" (83,8 cm). Contribuyen a que la altura libre al suelo declarada sea de 23,9 cm. El ángulo de ataque es de 34 grados, el de salida alcanza 34,5 y el ventral de 23,5.

Para afrontar los descensos pronunciados, el Recon equipa el control de velocidad Selec-Speed. El sistema mantiene una velocidad seleccionada en bajadas de manera equivalente a un HDC.

Guiños clásicos y elementos desmontables

El diseño del Recon, según Jeep, está inspirado en la tradición de la marca, con la que se entronca con la parrilla de siete ranuras, pero que en este caso está iluminada. En el mismo sentido de mantener elementos usuales en la marca, ofrece un techo solar panorámico de doble panel de serie o el corredizo eléctrico opcional, así como puertas, cristales traseros o portón -en el que se sitúa el soporte de la rueda de repuesto- desmontables sin herramientas. Esta posibilidad supone que los altavoces del equipo de sonido no puedan situarse, como es habitual, en las puertas, de modo que en los Recon se sitúan bajo los asientos. Este Jeep emplea un sistema Alpine.

El techo puede ser el de serie panorámico de doble panel desmontables o uno corredizo eléctrico Sky One-Touch, que es opcional.

Los Moab tienen elementos específicos en negro brillante como carcasas de retrovisores, guardabarros y estribos laterales, así como un capó con un adhesivo antirreflejos.

Ya en el interior, el salpicadero mantiene el típico diseño horizontal de la marca con un asa de sujeción prominente frente al acompañante. En él se sitúa un riel para accesorios por encima de la instrumentación, donde es posible fijar cámaras, dispositivos de navegación, etc.

Jeep ha dado importancia a las superficies de almacenamiento en este modelo, como lo demuestra el diseño de la consola central.

La consola central tiene dos niveles, con una superficie de carga inalámbrica en el superior y una zona de almacenamiento de objetos grandes en la inferior, mientras que los paneles de puertas son modulares e incluyen correas elásticas desmontables y distintas soluciones de carga.

La versión Moab tiene un interior en color Joshua Tree Tan, con tonos terrosos y, como en otras versiones, se usan materiales reciclados en distintos puntos del habitáculo. Asientos, consola, puertas y salpicadero utilizan superficies en cuero sintético y que se combina con diferentes colores. El techo, el suelo y las alfombrillas también incorporan materiales reciclados.

La pantalla central es la de mayor tamaño empleada en un Jeep e integra, por ejemplo, los controles de la climatización en un afán de ofrecer un diseño del interior limpio.

El cuadro de instrumentos es de 12,3" y la pantalla central táctil, de 14,5", que es la más grande empleada hasta ahora en un Jeep y, mientras que los mandos de la climatización son digitales, los de volumen o sintonización del equipo de sonido son físicos.

Para los usuarios todoterreno, Jeep ofrece la aplicación Trails Offroad. Esta incluye rutas en Estados Unidos y Canadá. Además, las pantallas específicas relacionadas con la electrificación muestran el estado de carga en tiempo real, mientras que el sistema de navegación TomTom incorpora un mapeo de autonomía dinámica para planificar con precisión viajes largos, de modo que el vehículo puede indicar cuándo y dónde es recomendable recargar.

La versión Moab se caracteriza también por el color terroso de su tapicería, ésta compuesta por cuero sintético.

El Recon es compatible con Amazon Alexa y Jeep dispone de una aplicación para móviles que permite programar mantenimientos, solicitar asistencia en carretera y recibir avisos de seguridad y campañas.

Jeep sólo ha aportado el volumen del maletero prescindiendo de los asientos traseros, que es de 1.865 litros; mientras que existe un hueco de almacenamiento delantero, bajo el capó, con 85, en el que debe caber una maleta de cabina.