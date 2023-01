Rolls-Royce vende en 2022 una cifra récord de 6.021 unidades con un precio medio de 500.000 euros

La firma automovilística británica Rolls-Royce ha registrado en 2022 el volumen de ventas más alto en sus 118 años historia, con la entrega de 6.021 unidades, las cuales fueron adquiridas por los clientes con un precio medio de 500.000 euros, según ha señalado la compañía en un comunicado.

Los 6.021 vehículos entregados en 2022 suponen un aumento del 8% en comparación con las 5.586 unidades del ejercicio anterior y, según la marca, se produjo un crecimiento de las ventas en casi todas las regiones, especialmente en las de Oriente Medio, Asia-Pacífico, Estados Unidos (EE.UU.) y Europa.

Así, EE.UU. se mantuvo como el mercado general más grande de la marca, mientras que China "sigue teniendo una importancia estratégica" para la firma al afianzarse como la segunda plaza más importante a nivel mundial para la compañía.

"Los continuos vientos en contra dieron como resultado una caída de un solo dígito en las ventas en general (en China) en comparación con el resultado récord logrado en 2021. Sin embargo, esto podría contrarrestarse con un aumento de las ventas en otras regiones", ha señalado la empresa británica sobre el desempeño de sus ventas en el gigante asiático.

En Europa, las ventas de automóviles Rolls-Royce alcanzaron nuevos máximos en 2022, "a pesar de los graves desafíos geopolíticos" que afectan a la región. "Esto incluyó ventas récord en varios mercados individuales, incluidos el Reino Unido y Alemania", ha resaltado la empresa.

Por otro lado, la firma ha destacado que Asia-Pacífico juega un "papel importante" con un fuerte crecimiento de las ventas en 2022.

"En Japón, una nueva clase de empresarios de éxito está invirtiendo cada vez más en automóviles Rolls-Royce, mientras que el mercado altamente dinámico de Corea del Sur ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos dos años, con el potencial de convertirse en el mercado líder de Rolls-Royce en la región en un futuro próximo", ha explicado la empresa.

El Cullinan, el modelo más demandado

En cuanto a los modelos de la marca, el Rolls-Royce Spectre, el primer 'coupé' eléctrico de la firma y presentado el pasado octubre, "ha superado las expectativas más ambiciosas de la compañía".

"Las primeras entregas a clientes se realizarán en el cuarto trimestre de 2023 y será el primer paso de la marca hacia la fabricación de automóviles totalmente eléctricos para finales de 2030. La demanda de todos los modelos Rolls-Royce actuales sigue siendo excepcionalmente alta, con pedidos anticipados garantizados hasta bien entrado 2023", ha detallado.

En 2022, el Cullinan se consolidó como el modelo de Rolls-Royce más solicitado, mientras que el Ghost fue el más vendido en la región de Asia-Pacífico. Por su parte, el Black Badge "ha experimentado un crecimiento extraordinario".

"El año 2022 ha sido trascendental para Rolls-Royce Motor Cars. No solo revelamos al mundo el Rolls-Royce Spectre, el primer modelo de serie totalmente eléctrico de nuestra marca, sino que también fue el primer año en el que entregamos más de 6.000 automóviles en un período de 12 meses, con una fuerte demanda en toda nuestra portafolio de productos", ha valorado el consejero delegado de Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös.

"Las ventas no son nuestra única medida de éxito: no somos y nunca seremos un fabricante de volumen. El IS Rolls-Royce personalizado y las comisiones también alcanzaron niveles récord el año pasado y las solicitudes de nuestros clientes se volvieron cada vez más imaginativas y técnicamente exigentes, un desafío que aceptamos con entusiasmo. La creatividad y la calidad inigualables de nuestro equipo aquí significa que, en promedio, nuestros clientes ahora están felices de pagar alrededor de medio millón de euros por su automóvil único", ha añadido.