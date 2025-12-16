Ruggero Mughini, presidente de Iveco España en sustitución de Ángel R. Lagunilla
Ángel Rodríguez Lagunilla, tras casi 30 años en Iveco y los últimos cinco como presidente en España tras pasar por la dirección de las fábricas de Brescia, Valladolid y Madrid, así como por la responsabilidad del área de Manufacturing a nivel mundial, abandona la compañía y es sustituido por Ruggero Mughini con efecto de 1 de enero.
Con el nuevo año se realizará el reemplazo de Ángel Rodríguez Lagunilla, actual presidente de Iveco España, por Ruggero Mughini. Este último desempeña en la actualidad el cargo de director general de España y Portugal, rol que mantendrá a partir del 1 de enero junto con el de presidente para España.
Mughini, que comenzó su carrera en Iveco en 2001, ha ocupado responsabilidades nacionales e internacionales de la compañía, tanto en las áreas de Ventas, Postventa o Marketing Operativo. Desde 2013 ejerció el cargo de director general de Iveco Portugal hasta, más tarde, pasar a ser director de venta de vehículos pesados para el mercado de Asia y Oceanía, cargo que ha desempeñado hasta su último cargo, el actual de director general.
Con más de 20 años en España, Ruggero Mughini debe contribuir a posicionar a Iveco como un actor principal en los futuros planes de actuación a nivel institucional.
