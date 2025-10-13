Santana ultima el lanzamiento de su nuevo todoterreno y conforma su red comercial

Antes de que acabe el año, Santana pondrá en el mercado su primer vehículo de esta nueva etapa. Será un pick-up que mantendrá la esencia histórica de la marca e, incorporará, importante innovaciones tecnológicas y opciones de motores en línea con las exigencias del mercado.

Los nuevos vehículos serán producidos en Linares (Jaén) por Santana y en colaboración con sus socios, ZNA y Anhui Coronet Tech Co.

En el Santana Dealer Day 2025 la compañía se ha reunido con sus concesionarios de cara a darles a conocer los nuevos productos y su estrategia comercial.

Ahora bien, para llegar a los compradores, Santana ya está dando pasos importantes para la creación de una red comercial no sólo para España, sino también para otros países de Europa. Y, de hecho, para consolidar su relación con ellos, Santana ha celebrado una reunión en Madrid con algunos de los grupos de concesionarios más importantes, quienes descubrieron de primera mano el nuevo modelo, incluso afrontando un recorrido off-road.

En la actualidad, Santana Motors ya cuenta con acuerdos con 25 concesionarios de toda España que garantizan una cobertura del 80 por ciento del territorio nacional, si bien ésta alcanzará el 100 por ciento cuando se produzca el lanzamiento de ese primer todoterreno.

Además, ha firmado acontratos en Lisboa (Portugal), Milan (Italia), Gibraltar o Andorra, sentando así las bases de la expansión internacional.

Paralelamente, Santana Motors ya tiene el respaldo de un socio especializado en recambios que asegurará el suministro tanto de los vehículos históricos de la marca como los de la nueva generación.