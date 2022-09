El truco ilegal para evitar multas que se ha hecho viral en redes

Las redes han vuelto a arder, esta vez, con un truco para no ser multado en carretera. En Twitter, Instagram, Facebook y Social Drive los clicks han sido muchísimos en un vídeo en el que se ve cómo un conductor tapa la matrícula de su vehículo para no ser multado por un radar o una cámara de tráfico. Pero, ¿cómo lo hacen? Ni más ni menos que con una hoja, pero no una hoja convencional, sino un imán para evitar que el vehículo sea reconocido por la policía.

Lo más curioso es que este imán incluye un control remoto que si te paran en carretera cualquier cuerpo de seguridad, puedes pulsar al botón y hacer que el imán se despegue dejando la matrícula como si no hubiese pasado nada.

Este objeto tan extraño se puede encontrar en AliExpress por unos 12€ y pasa las aduanas sin más pagando los impuestos correspondientes de nuestro país. Su fin no era este pero alguien ha ideado esta función que ha sorprendido a muchos causando numerosas reacciones en redes.

Fabrican un imán con forma de hoja para tapar la matrícula y que no te coja un radarUn mando permite hacer caer la hoja en caso de detención pic.twitter.com/VBl5yr9WNY — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 14, 2022

La curiosa idea no ha dejado indiferente a nadie y la DGT ya ha advertido de su extrema peligrosidad, ya que permite que te puedas saltar los límites de velocidad poniendo en peligro a los demás coches y a ti mismo. Además, tapar total o parcialmente una matrícula es completamente ilegal y como ya han avisado las autoridades el uso de este imán conllevará graves sanciones y pérdida de puntos.

La matrícula de un vehículo tiene que estar completamente visible para que sea reconocible para cualquier fuerza de seguridad o elemento tecnológico. Hay que ser responsable al volante y que este tipo de vídeos no se conviertan en ideas que pueden causar graves accidentes o poner en peligro a los conductores.

Son muchas las formas que existen para que no te pille por sorpresa un radar móvil, fijo o de tramo y no es necesario utilizar trucos ilegales que te pongan en un compromiso. La aplicación móvil SocialDrive, Waze, grupos de Whatsapp y Telegram cuentan cuáles son las situaciones en las carreteras cercanas a ti y así no es necesario usar este productos o el uso de inhibidores que pueden llegar a multas de hasta 6.000 euros y 8 puntos.

En las carreteras españolas hay 780 radares fijos y con este truco se intentan evitar multas de hasta 600€ pero lo que hay que hacer es respetar las normas de tráfico y así nunca tendrás problemas con la velocidad.