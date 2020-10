La campaña de vigilancia de camiones y autobuses de la DGT se salda con más de 2.500 denunciados

Durante los siete días de duración de la campaña de vigilancia de camiones y buses que la DGT ha realizado entre el 12 y 18 de octubre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado a 12.175 vehículos (11.548 camiones y 627 autocares) de los cuales 2.525 conductores fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa de tráfico y seguridad vial.También se inmovilizaron 42 vehículos, todos ellos camiones, a los que por diferentes motivos se les impidió continuar su trayectoria al no reunir los requisitos necesarios para realizarlo con seguridad.En lo que respecta al uso del cinturón de seguridad, uno de los pilares básicos de la seguridad vial, 84 ocupantes de camiones y 5 de autobús fueron denunciados por no hacer uso de dicho dispositivo de seguridad.

Las denuncias por exceso de horas de conducción han sido las más numerosas. En concreto los agentes de tráfico tramitaron 981 denuncias por infracciones relativas a los tiempos de conducción (973 a camiones y 8 a buses) y 198 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (190 camiones y 8 autobuses). Un exceso en el tiempo de conducción puede generar fatiga y distracciones, aumentando el riesgo de sufrir o provocar un accidente.Las denuncias impuestas por exceso de peso y mala disposición de la carga ascendieron a 352.Sobre la documentación relativa al vehículo y al conductor los agentes comprobaron que 505 conductores (468 camiones y 37 autobuses) presentaban irregularidades administrativas.En lo que llevamos de año, han fallecido en vías interurbanas 37 personas ocupantes de camión y una en autobús