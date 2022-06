Bruselas otorga el estatus de candidato de la UE a Ucrania y Moldavia

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) concedieron este jueves a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario, después de que la Comisión Europea (CE) realizara una recomendación en ese sentido la semana pasada.

Los líderes de los Veintisiete dieron este jueves, en la cumbre que celebran en Bruselas, el primer paso en la adhesión de esos dos países, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas que les ha exigido la CE en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y crimen organizado o a la hora de aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.

El Consejo Europeo decidió reconocer la "perspectiva europea" de Georgia pero no le otorgó todavía el estatus de país candidato.

"Acuerdo. El Consejo Europeo acaba de decidir el estatus de candidato a la UE para Ucrania y Moldavia", informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de su perfil oficial en la red social Twitter, en el que agregó que se trata de "un momento histórico".

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.A historic moment.Today marks a crucial step on your path towards the EU.Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩 Our future is together.