El Ejército israelí confirma que ha tomado el control del lado gazatí del cruce de Rafah

El Ejército de Israel confirmó este martes haber tomado el control del lado gazatí del cruce de Rafah con tanques, tras una noche de bombardeos intensos contra el este de esta localidad sureña fronteriza con Egipto.

Fuerzas israelíes continúan "escaneando" el cruce, indicó por la mañana el Ejército sin especificar el número de tropas terrestres presentes, aunque recalcó que se trata de una operación "precisa y limitada" contra objetivos de Hamas.

Según un portavoz castrense, la toma del lado gazatí de Rafah fue realizada por la brigada 401 -compuesta en su mayoría por tanques- y la brigada de élite Givati, y llegó propiciada por el ataque desde esta área perpetrado por Hamas dos días atrás, en el que murieron cuatro soldados, y que según el Ejército confirmó esta zona estaba siendo usada por milicianos.

Contrario a un comunicado del lunes del Gobierno gazatí de Hamas, en el que advertía que la orden de evacuación del este de Rafah, comandada por el Ejército israelí, estaba teniendo una "respuesta limitada", el portavoz castrense dijo este martes que gran parte de la población pudo buscar refugio en Al Mawasi, Jan Yunis, y que esto facilitó la operación.

Pero al menos 18 gazatíes fallecieron la madrugada de este martes en Rafah tras una noche de bombardeos constantes también contra viviendas, después de que el Gabinete de Guerra israelí anunciase a última hora del lunes que no detendría su "operación" militar pese a seguir agotando la posibilidad de una tregua.

El Ejército, por su parte, dijo este martes haber matado a 20 supuestos milicianos en la zona este de Rafah con cazas y tropas terrestres, además de haber descubierto tres túneles operativos de Hamas y destruido un vehículo con explosivos.

Además, la misma fuente castrense confirmó que el cruce de Kerem Shalom sigue cerrado desde el ataque de Hamas por "razones de seguridad" y que desde este lunes no entra ayuda humanitaria en Gaza, algo que tampoco está previsto que cambie durante la jornada del martes.

La entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah, vital para el abastecimiento de la Franja y usado por los gazatíes que buscan refugio en Egipto tras siete meses de guerra, se encuentra también paralizada.

"Toda la región oriental de Rafah fue escenario de operaciones desde ayer y el bombardeo en ella no se detuvo ni un momento", confirmó a EFE el representante del cruce terrestre de Rafah en el enclave palestino.

"(Los cruces) están fuera de servicio desde ayer por la tarde y no hay tripulaciones debido a los ataques directos a toda la zona, tanto la ayuda como los viajeros están suspendidos", añadió.

Esta situación también fue denunciada por el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Jens Laerke, quien dijo que las fuerzas israelíes han cerrado completamente el cruce fronterizo de Rafah al paso de personas y de cualquier ayuda humanitaria.

"Las fuerzas de defensa de Israel están ignorando completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda la Franja de Gaza", denunció sobre ese bloqueo que deja sin acceso a la ayuda más esencial para sobrevivir a toda la población de este territorio palestino.

Una crisis humanitaria aún mayor

Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la ofensiva terrestre en Rafah provocará una crisis humanitaria "aún más grande" que la que ya sufre Gaza.

"Ciertamente la situación es muy preocupante. No puedo anticipar las pérdidas humanitarias que esto va a crear", alertó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Desarrollo.

"Producirá otra gran crisis humanitaria, aún más grande de lo que es. Ya veremos cómo podemos mitigar las consecuencias de esta situación", continuó.

El jefe de la diplomacia de la UE lamentó que la ofensiva terrestre israelí contra Rafah haya empezado "pese a todas las peticiones de la comunidad internacional".

"Me temo que esto vaya a causar de nuevo muchas bajas civiles", insistió, y recordó que en la Franja hay 600.000 niños que "serán empujados a zonas seguras" aunque recalcó que "no hay zonas seguras en Gaza".

También destacó que la UE no está sobre el terreno para reunir información, algo que obtienen de la prensa y de Naciones Unidas, que "tiene la capacidad de evaluar la situación allí".

Preguntado por si los ministros europeos van a tomar alguna medida ante esta situación, el político español afirmó que los titulares de Desarrollo hablarán este martes de "cómo incrementar el apoyo", mientras que en la próxima reunión de los ministros de Exteriores, el próximo día 27, se considerará la situación política.

"Éste no es el lugar para discutir sanciones, sino cooperación y apoyo. Veremos en el próximo Consejo de Exteriores", comentó.

Sobre la carta remitida por España e Irlanda a la Comisión Europea para pedir restringir el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, Borrell dijo que, según la información de la que dispone, la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, no ha contestado a la misiva.

Borrell dejó claro que, "en este momento, por desgracia, no hay posibilidad de empezar a discutir planes de paz", y pidió seguir trabajando por un alto el fuego, liberar a los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y empezar un proceso político.

Además, hizo hincapié en que no ve razón para que no se retomen plenamente los pagos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la Unrwa, tras el informe independiente elaborado por la ex ministra francesa Catherine Colonna tras las acusaciones israelíes de terrorismo contra el organismo.

Tras ese informe, Borrell aseguró que "la idea de cortar financiación a la Unrwa no tiene base".

Recordó que todos los Estados miembros han retomado los pagos a la Unrwa, una "institución crítica para cientos de miles de personas".

También apuntó que ha recibido una carta del jefe de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en la que solicita que la Comisión Europea proceda a los siguientes desembolsos previstos para la agencia, y confió en que los Estados miembros respalden esa petición.