¿Dónde está Jair Bolsonaro mientras sus partidarios asaltan las instituciones en Brasil?

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece en Florida (EEUU) sin que se tengan noticias precisas de él, salvo videos y fotos compartidas en redes sociales donde se le ve sosegado, mientras seguidores suyos invadieron este domingo la sede del Congreso Nacional, así como las sedes del Tribunal Supremo y el palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

Bolsonaro, que evadió la ceremonia de investidura de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrada el 1 de enero pasado, ya visitó Florida en 2020 y en esa ocasión se alojó en el club Mar-a-Lago del ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), en Palm Beach.

En esta nueva visita, se ha visto en las redes sociales compartiendo con seguidores suyos en la ciudad de Orlando, en el centro del sureño estado.

Bolsonaro partió hacia Florida en el avión presidencial, poco después de dirigirse a sus seguidores y pedir una dura oposición al próximo Gobierno, y aterrizó de noche en Orlando.

Previo a viajar hacia Estados Unidos, Bolsonaro rompió el casi absoluto silencio que mantuvo desde las elecciones de octubre pasado, pero no hizo alusión alguna a su intención de dejar el país antes de la toma de posesión del presidente electo.

Varias imágenes en Twitter lo muestran caminando por las calles de un condominio de casas en Orlando saludando a personas que se le acercan para tomarse fotos con él.

Según las mismas fuentes se está hospedando en una casa del deportista brasileño José Aldo da Silva, luchador de artes Marciales Mixtas (MMA), quien ha sido uno de sus aliados.

Un video del ex mandatario brasileño caminando por un supermercado de la cadena Publix, los más usuales supermercados de Florida, lo muestra caminando por el establecimiento aparentemente solo y sin una cesta de la compra.

Este video fue compartido en Twitter por el periodista y escritor estadounidense Jonathan L. Krohn el pasado 5 de enero.

"Esa es la mirada de un floridano recién llegado que intenta decidir si debe tomar un 'pub sub' antes de pagar", comentó el periodista y añadió:

"Ojalá supiera la fuente original de esto. Fue enviado por un amigo que tampoco sabía quién era. Ojalá supiera qué Publix era este también".

That’s the look of a newly-minted Floridian trying to decide if he should grab a Pub sub before checkout. pic.twitter.com/Sx8IP96jYE