'Je suis prof', el nuevo desafío de los franceses contra el terrorismo

Miles de franceses se concentraron ayer por todo el país bajo el grito Je suis prof para rechazar el terrorismo islamista tras la decapitación de un profesor de secundaria que había mostrado caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión.

Casi seis años después del Je suis Charlie con el que todo el país condenó el terrorismo islamista y defendió la libertad de expresión, Francia repitió ayer el grito de solidaridad con las víctimas y de reivindicación de los valores democráticos.

Las concentraciones fueron convocadas por organizaciones antirracistas y pacifistas -y apoyada por Charlie Hebdo- para rendir homenaje a Samuel Paty, el profesor de Geografía e Historia de 47 años asesinado por un refugiado checheno de 18 años.

Un fuerte aplauso abrió a las 15:00 el acto en la Plaza de la República de París, el lugar donde se rechazó el atentado de 2015 contra el semanario satírico. Je suis prof escrito en cartones era el eslogan casi unánime de muchos asistentes, entre los que abundaban maestros y profesores para reivindicar la importancia de su profesión y defender la figura de la víctima y la necesidad del trabajo docente en la formación de los jóvenes en los valores democráticos.

Bastantes personas enarbolaban alguna de las caricaturas de Mahoma que publicó Charlie Hebdo. "Es un acto muy firme. hay que demostrar que no tenemos miedo", recalcó una mujer que llevaba una de ellas.

Líderes políticos de todas las tendencias, entre los que destacaba el primer ministro, Jean Castex, participaron a título privado en la concentración de París, a la que también asistieron musulmanes que denunciaban lo que uno de ellos definió como "barbarie islamista".

"No nos dais miedo. No tenemos miedo. No nos dividiréis. Somos Francia", proclamó en Twitter el primer ministro, quien no habló durante la concentración.

Las concentraciones se celebraron en muchas otras ciudades del país, como Marsella, Lyon o Lille.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tenía previsto encabezar a última hora de ayer una reunión del Consejo de Defensa en la que podrían tomarse algunas nuevas medidas contra el terrorismo islamista.

De momento, el titular de Interior, Gérald Darmanin, anunció que ha instruido a los prefectos (jefes de Policía) para que expulsen a 231 extranjeros que residen ilegalmente en el país y están fichados por su radicalización. De ellos, 180 están encarcelados.

Mientras tanto, continúa la investigación del asesinato cometido el viernes en Conflans-Sainte-Honorine, en la periferia de París. El número de detenidos aumentó ayer a once, tras el arresto de un amigo del autor.