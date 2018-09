Julian Assange deja la dirección de WikiLeaks

El informático australiano Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, ha dejado la dirección de WikiLeaks, aunque permanecerá en el equipo editorial, ha informado el propio portal en su cuenta oficial de Twitter.

Assange, que en 2006 fundó la página web de difusión de información confidencial de gobiernos y empresas, no puede seguir en la dirección debido a que desde hace seis meses está "incomunicado", después de que el Gobierno de Quito le restringiera las comunicaciones.

El australiano, que desde finales del año pasado es naturalizado ecuatoriano, ha nombrado como nuevo editor jefe a su estrecho colaborador el periodista de investigación islandés Kristinn Hrafnsson, explica en la red social.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL