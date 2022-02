El Papa Francisco convoca al mundo entero a un día de ayuno por la paz en Ucrania

"Tengo un gran dolor en el corazón", ha empezado diciendo el Papa Francisco en un llamamiento hecho público este jueves y dirigido a todo el mundo, no solo a los católicos, para que el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, completen una jornada de ayuno por la paz en Ucrania.

La situación cada vez más tensa entre Rusia y Ucrania, agravada notablemente tras el primer bombardero registrado esta madrugada, ha llevado al Pontífice Romano a dirigir este llamamiento a la sociedad internacional de cara al próximo miércoles. Un ayuno voluntario que en el caso de los católicos se acompañará de la oración para pedir por el final de este conflicto armado.

"Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno", defiende Francisco, que ha realizado una serie de llamamientos a la comunidad internacional ante los "escenarios cada vez más alarmantes" que se están desarrollando en Ucrania. "Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes", denuncia.

El Papa ha pedido a los líderes políticos "que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos". Y llama a las partes implicadas para "que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional".

"Al igual que yo mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación", traslada un afectado Papa Francisco, que representa la preocupación de la Iglesia que también se traslada ya a las peticiones en las misas y otros actos de oración por la paz en Ucrania que se van extendiendo ya en parroquias y comunidades religiosas.