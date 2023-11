Sunak cancela su reunión con Mitsotakis por pedir que los mármoles del Partenón vuelvan a Grecia

El Gobierno británico ha confirmado la cancelación de una reunión programada para este martes entre el primer ministro, Rishi Sunak, y su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, a raíz de unos comentarios de este último sobre los Mármoles del Partenón, que conserva el Museo Británico. Mitsotakis, de visita en este país, declaró el pasado domingo a un programa de la cadena pública BBC que "estas esculturas pertenecen a Grecia y que fueron esencialmente robadas" para añadir que no se trata de "una cuestión de propiedad, sino un argumento para su reunificación" en Atenas.

Este hecho no solo "no muestra repeto" hacia el mandatario heleno sino hacia todo el país, ha dicho el portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis. La cancelación del encuentro tan solo unas horas antes de la hora prevista "no tiene precedentes", ha subrayado Marinakis en declaraciones a la televisión SKAI.

Al parecer, según apuntan medios griegos, esas declaraciones no sentaron bien a Sunak, que ha cancelado el encuentro y ha ofrecido al mandatario griego una reunión con el viceprimer ministro, Oliver Dowden, en su lugar, rechazada por Mitsotakis.

Cruce de reproches

Por su parte, el primer ministro griego ha manifestado su "profunda decepción por la abrupta cancelación" de la reunión "a tan solo horas de su comienzo". "Aquellos que creen firmemente en lo correcto y en la justicia de sus posiciones nunca dudan en involucrarse en argumentos y debates constructivos", ha reflecionado Mitsotakis. El primer ministro ha dicho asimismo que ambos países "comparten lazos de amistad que datan de hace mucho tiempo y la magnitud de nuestra relación bilateral es extensa".

El titular de Transporte del Reino Unido, Mark Harper, ha dicho a la BBC que "el viceprimer ministro ofreció reunirse con el primer ministro griego hoy pero no fue posible". "Pero el Gobierno ya ha dejado muy clara su posición sobre los mármoles del Partenón, que es que deberían quedarse como parte de la colección del Museo Británico", ha señalado. Downing Street, sede del Gobierno del Reino Unido,indicó el lunes que Sunak considera que el museo londinense es el "sitio adecuado" para exhibir estos valiosos restos arqueológicos.

Mitsotakis, de visita en el Reino Unido, declaró el domingo a un programa de la cadena pública BBC que los Mármoles del Partenón, que conserva el Museo Británico, "pertenecen a Grecia" y "fueron esencialmente robados", para añadir que no se trata de "una cuestión de propiedad, sino un argumento para su reunificación" en Atenas.

Los mármoles

El portavoz del Ejecutivo griego señaló que la postura de Grecia sobre los Mármoles del Partenón es conocida y se mantiene igual desde hace décadas y que "es mejor expresar un desacuerdo" que cancelar del todo una reunión entre dos jefes de Gobierno.

Los mármoles del Partenón, de 2.500 años de antigüedad, fueron adquiridos por el aristócrata escocés Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, entre 1801 y 1805, cuando era embajador ante el Imperio Otomano en Estambul -al que pertenecía entonces Grecia-, y vendidos después al Reino Unido, transacciones que Grecia ha calificado de "saqueo". Atenas reclama las piezas desde hace años y construyó expresamente en 2009 un nuevo Museo de la Acrópolis para demostrar que cuenta con un lugar adecuado para albergar ese tesoro arqueológico.