Un apuñalamiento múltiple en un tren en Inglaterra deja varios heridos graves

Varias personas han resultado heridas tras un violento ataque con arma blanca perpetrado a bordo de un tren regional en Huntingdon, localidad situada en el condado de Cambridgeshire, al norte de Londres. Las autoridades británicas han confirmado la detención de dos individuos presuntamente implicados en los hechos, cuyas identidades y motivaciones permanecen por el momento bajo investigación.

La secretaria de Interior británica, Shabana Mahmood, ha verificado las detenciones y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a evitar especulaciones durante esta fase inicial de la investigación. Por su parte, Chris Philp, portavoz de Interior de la oposición conservadora, ha calificado lo ocurrido como "un ataque masivo brutal" y ha exigido transparencia informativa a las fuerzas de seguridad.

Un testigo presencial entrevistado por Sky News ha descrito a uno de los atacantes como un hombre de raza negra, completamente vestido de negro y con capucha, quien gritaba órdenes mientras blandía un cuchillo de hoja larga. Según este relato, el agresor fue finalmente reducido por agentes policiales mediante el uso de un táser.

Dispositivo de emergencia y cierre temporal

El tren afectado, perteneciente a la compañía LNER que opera en el este de Inglaterra, realizaba un trayecto hacia la estación londinense de King's Cross cuando se vio obligado a efectuar una parada no programada en Huntingdon debido a la gravedad de la situación. Fue en esta localidad donde la policía procedió a detener a los presuntos agresores.

Las autoridades desplegaron un importante dispositivo de emergencia con decenas de vehículos policiales y ambulancias en esta zona rural, lo que evidencia la seriedad del incidente. La estación ferroviaria de Huntingdon permaneció clausurada durante varias horas, provocando interrupciones en el tráfico de trenes de la región. Asimismo, la carretera A1307 que da acceso a la localidad también fue cortada temporalmente.

Respuesta rápida de los servicios de emergencia

Según los datos oficiales, el aviso del ataque fue recibido por la policía a las 7:39 hora local. La cadena BBC ha informado que los servicios de emergencia recibieron hasta 999 llamadas relacionadas con este suceso. Paul Bristow, alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, manifestó a través de su cuenta de X (antes Twitter) haber recibido informes sobre "escenas horrendas" en el tren de Huntingdon, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre lo acontecido.