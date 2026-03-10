El comercio mundial de armas se dispara un 9,2%

El comercio mundial de armas experimentó un crecimiento del 9,2% durante el último lustro, un incremento impulsado principalmente por el aumento de la demanda en Europa derivado de la guerra en Ucrania y la necesidad de reforzar las capacidades defensivas propias. Así lo revela un informe difundido el lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sirpri), que constata la mayor subida en las transferencias de armamento a nivel global en una década.

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-2025 con respecto al lustro anterior (2016-2020), consolidándose como el motor del incremento global. Este fenómeno responde a dos factores principales: los envíos masivos de material bélico a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 y la percepción generalizada entre los Estados europeos de una amenaza creciente procedente de Rusia, lo que ha llevado a la mayoría a ampliar significativamente sus compras de armamento para fortalecer sus capacidades defensivas.

Según detalla el Sipri en su comunicado, "los envíos a Ucrania desde 2022 son el factor más obvio, pero la mayoría de Estados europeos también han empezado a comprar más armas de forma significativa para reforzar sus capacidades defensivas por la percepción de una creciente amenaza de Rusia". Tras Ucrania, Polonia y Reino Unido se posicionaron como los principales importadores en el continente, donde el 48% de las compras de armamento proceden de Estados Unidos. Las importaciones conjuntas de los 29 países europeos miembros de la OTAN aumentaron un 143% durante el último lustro, consolidando la tendencia al rearme en la región.

El comercio mundial de armas. / Efe

Estados Unidos amplía su hegemonía en el mercado global de armamento

Estados Unidos ha reforzado sustancialmente su posición dominante en el sector armamentístico mundial, con un aumento del 27% en sus exportaciones durante el periodo analizado. Este incremento ha permitido que la cuota estadounidense del mercado global de armas pase del 36 al 42%, consolidando su liderazgo indiscutible en el comercio internacional de material bélico.

Por primera vez en dos décadas, Europa desbancó a Oriente Próximo como la región que más armamento estadounidense recibió, absorbiendo el 38% frente al 33% destinado a la zona de Oriente Próximo. No obstante, Arabia Saudí se mantiene como el principal país receptor individual de armas estadounidenses, por delante de Ucrania y Japón en la clasificación por naciones.

El informe del Sipri resalta que este aumento del dominio estadounidense se produce en el contexto de un mundo cada vez más multipolar. "Para los importadores, las armas estadounidenses ofrecen capacidades avanzadas y una forma de tener buenas relaciones con Estados Unidos, mientras que Estados Unidos ve la exportación de armas como una herramienta de política exterior y un modo de reforzar su industria armamentística", señaló el instituto sueco.

Francia consolida su segunda posición; Rusia se desploma

Las ventas de armas estadounidenses multiplican por cuatro las del segundo exportador mundial, Francia, que aumentó las suyas un 21% respecto al lustro 2016-2020 y acapara el 9,8% del total global. Los principales compradores de armamento francés son la India, Egipto y Grecia, por ese orden, consolidando la presencia gala tanto en Asia como en el Mediterráneo.

Por su parte, Rusia experimenta un descenso del 64% en sus exportaciones respecto al lustro anterior, quedando relegada al tercer puesto mundial con el 6,8% del total, frente al 21% que ostentaba en el periodo 2016-2020. Esta caída dramática refleja tanto las sanciones internacionales como la priorización de la producción para las necesidades bélicas propias derivadas de la guerra en Ucrania.

Alemania adelanta a China y, con una subida del 15%, se convierte en el cuarto exportador mundial, alcanzando una cuota del 5,7% del total. Italia experimenta un ascenso espectacular, pasando del décimo al sexto puesto gracias a un aumento del 157% en sus exportaciones de armas, que tienen a Oriente Medio como principal destino de sus ventas.

Israel supera al Reino Unido en exportaciones armamentísticas

Israel ha conseguido superar al Reino Unido y colocarse en el séptimo lugar mundial de exportadores de armamento, un logro especialmente significativo dado el contexto regional. "A pesar de la guerra en Gaza y los ataques en Irán, el Líbano, Catar, Siria y Yemen, Israel consiguió aumentar su cuota en las exportaciones globales de armas. La industria armamentística israelí se centra en sistemas de defensa aérea, muy demandados a nivel mundial", señaló el Sipri en su análisis.

España ocupa el décimo lugar como exportador mundial con una subida del 6,7% en las ventas durante los últimos cinco años, alcanzando un 2,3% del total mundial. Esta posición refleja la consolidación de la industria armamentística española en nichos específicos del mercado internacional, manteniendo una presencia constante en el comercio global de material de defensa.

El comercio mundial de armas. / Efe

Ucrania lidera las importaciones pese a la reducción estadounidense

Al igual que en el informe del Sipri del año pasado, Ucrania se mantiene como principal importador mundial, comparando los períodos 2021-2025 y 2016-2020, con un 9,7% del total. Sin embargo, el volumen de armas transferido en 2025 fue menor que en 2023 y 2024, debido a una reducción "sustancial" por parte de Estados Unidos en los últimos meses.

Al menos 25 países acordaron el año pasado comprarle armas a Estados Unidos para transferírselas posteriormente a Ucrania en su guerra contra Rusia, según este informe. Este mecanismo de compras triangulares ha permitido mantener un flujo constante de armamento hacia Kiev, aunque con variaciones temporales significativas que reflejan los cambios en las prioridades políticas de los países donantes.

La India fue el segundo importador mundial pese a un ligero descenso respecto al lustro anterior, con el 8,2% del total global. Rusia continúa siendo el principal suministrador de armas indio, con el 40% de sus compras, aunque las ventas se redujeron casi a la mitad en la última década, debido a que Nueva Delhi ha empezado a diversificar sus compras aumentando las adquisiciones a firmas occidentales, especialmente estadounidenses y francesas.

Arabia Saudí, con el 6,8% del total, mantiene la tercera plaza en la lista de principales importadores mundiales de armamento. El reino saudí ha mantenido una política consistente de modernización de sus fuerzas armadas, con adquisiciones masivas de sistemas avanzados procedentes principalmente de Estados Unidos y Reino Unido.

Por primera vez en treinta años, China desaparece de los diez primeros importadores mundiales, a causa de que ha expandido significativamente la producción nacional de sus propios diseños de armamento. Esta transformación refleja el éxito de las políticas chinas de sustitución de importaciones y desarrollo de capacidades militares autóctonas, reduciendo drásticamente su dependencia de proveedores extranjeros y convirtiéndose progresivamente en exportador neto en determinados segmentos.

El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés) es una organización internacional independiente dedicada a la investigación sobre conflictos, armamento, control de armas y desarme. Fundado en 1966, el instituto tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y se ha consolidado como una de las fuentes más prestigiosas y fiables de información sobre comercio internacional de armamento y gastos militares a nivel mundial.

El Sipri elabora anualmente informes exhaustivos sobre las transferencias internacionales de armas convencionales, utilizando una metodología propia denominada "valor de indicador de tendencia" (TIV, por sus siglas en inglés), que permite comparar el volumen de transferencias de diferentes tipos de armamento. Los datos del instituto son ampliamente utilizados por gobiernos, organizaciones internacionales, medios de comunicación y académicos como referencia estándar en el análisis del comercio global de armas y las dinámicas de la seguridad internacional.