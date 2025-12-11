El ex presidente de Bolivia Luis Arce es detenido por un caso de corrupción en un fondo indígena

Ciudadanos a favor de la detención de Luis Arce en La Paz.

El Gobierno de Bolivia confirmó el miércoles la detención del ex presidente Luis Arce (2020-2025), en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía de la Administración de Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó en una conferencia de prensa que Arce es investigado como "principal responsable" del "millonario daño económico" que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia y "tenía la responsabilidad directa".

Oviedo precisó que pasado el mediodía, investigadores policiales y representantes de la Fiscalía dieron cumplimiento a un mandamiento de aprehensión emitido contra Arce por el caso del llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), en el que Arce "tiene responsabilidades penales".

"Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica", señaló el ministro.

Según Oviedo, la investigación se debe a que, en su momento, "se autorizó desde el Fondioc traspasos de ingentes cantidades de dinero" del Estado "a cuentas particulares" y fueron autorizadas "transferencias de recursos a proyectos fantasmas" o que se realizaron "a medias".

"El Gobierno conducido por Rodrigo Paz Pereira tiene una clara directriz, un claro principio, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a perseguir a los autores del descalabro económico que está viviendo nuestra patria y no vamos a cejar hasta dar con todos los responsables", sostuvo.

El ministro precisó que en este caso concreto, el daño económico presumiblemente es de 360 millones de bolivianos (unos 51,7 millones de dólares), pero que hay otros "casos conexos" y que se estima que el "daño" total por malos manejos en el Fondioc "alcanzaría la suma de 700 millones de dólares o algo más".

Recordó que ya está encarcelada preventivamente la ex diputada oficialista Lidia Patty, acusada de presuntas irregularidades al recibir en sus cuentas personales dinero del Fondioc para proyectos.

Oviedo sostuvo que "todos los miembros del directorio" del Fondioc "de ese entonces que autorizaron este tipo de proyectos y los beneficiarios de entregas de dineros del Estado boliviano tendrán que responder ante la justicia y devolver este dinero que ha salido a sus cuentas particulares".

Según el ministro, como los hechos investigados datan de cuando Arce era ministro y no presidente, en este caso "no gozan de juicio de responsabilidades" y aseguró que "será la Justicia y el Ministerio Público los que se tienen que hacer cargo para el esclarecimiento de estos hechos".

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron en 2016, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en detención preventiva por ese caso.

La ex ministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce y aseguró que no fue notificado para declarar.

Según Prada, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro, por las investigaciones del caso Fondioc.