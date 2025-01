El Gobierno de Bayrou busca un acuerdo con la izquierda moderada con concesiones en las pensiones

París/El Gobierno francés del primer ministro centrista François Bayrou está buscando un acuerdo sobre los presupuestos con los partidos de la izquierda moderada a cambio en particular de concesiones sobre la última reforma de las pensiones, para la que reclaman su anulación o al menos la suspensión.

El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, ha explicado este jueves, horas después de un encuentro con el ministro de Finanzas, Éric Lombard, que "no hay veto" por parte del Ejecutivo a su demanda para modificar esa reforma de las pensiones, adoptada en 2023 en medio de grandes protestas y que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

En una entrevista al canal TF1, Faure ha dicho que siente de sus contactos con Lombard que "hay voluntad de entender que no podemos quedarnos ahí porque los franceses se pronunciaron de forma masiva" contra la reforma, impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, que la considera uno de los mayores logros desde que está en el Elíseo.

El líder socialista ha recordado que lo que ellos proponen es que se suspenda la reforma y que eso dé pie a una discusión de varios meses para cambiar el sistema por otro que permita igualmente garantizar la financiación, siendo conscientes de que a finales de esta década será necesario obtener 15.000 millones de euros más para pagar las pensiones.

A las conversaciones con Lombard y con la ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, acudieron además de los responsables socialistas, los ecologistas y los comunistas, pero no los de La Francia Insumisa (LFI), que es el primero por número de diputados de los partidos que componen el Nuevo Frente Popular (NFP), la coalición de izquierdas.

LFI no ha querido participar en la concertación sobre los presupuestos abierta por el Gobierno y ha prometido que presentará una moción de censura para tumbarlo en cuanto Bayrou pronuncie su discurso de política general ante la Asamblea Nacional el próximo día 14.

Su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciado en su cuenta de X la presencia de sus socios en la reunión con Lombard y Montchalin y ha dicho que "esta forma de negociar a espaldas del NFP y contra su programa es una falta de respeto total para nuestra alianza".

"La pequeña izquierda tradicional no tiene nada qué ofrecer y sus negociadores son sólo ridículos y serviles", ha añadido Mélenchon, que ha advertido que no se sumarán a ningún acuerdo que podrían alcanzar los otros partidos de izquierda para comprometerse a no censurar al Ejecutivo de Bayrou.

Faure ha replicado al líder de LFI que "la izquierda del todo o nada es ahora la izquierda del nada" y ha justificado su disposición a buscar un compromiso por la situación política actual y la necesidad de sacar el país del bloqueo actual.

A su juicio, dado que Macron no quiere dimitir para salir de ese bloqueo, la cuestión es si "queremos que en los próximos 30 meses se apliquen las mismas políticas que en los últimos siete años o queremos que las cosas cambien. Yo lucho para que pueda haber cambios en educación, en sanidad, en el terreno de la ecología".

Se espera que el próximo fin de semana el Ejecutivo pueda dar una respuesta a las exigencias de la izquierda moderada de concesiones, en particular sobre la reforma de las pensiones, que es un tema muy delicado políticamente y que ya está generando reacciones.

El presidente de la principal organización patronal Medef, Patrick Martin, ha insistido este jueves en que "no es el momento de modificar esta reforma" que afecta a las pensiones, que representan un 14% del producto interior bruto (PIB) del país.

"Lo que está en juego es la pérdida de confianza", ha advertido Martin en una entrevista al canal BFMTV, donde ha dicho que está "inquieto" por la situación financiera de Francia y por diversos signos negativos sobre esa confianza.