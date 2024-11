A Hollywood le amarga el triunfo de Donald Trump

El triunfo del ex presidente Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha dejado un sabor amargo para estrellas de Hollywood como Jamie Lee Curtis, Billie Eilish o Christina Applegate, quienes tomaron las redes sociales para expresar su preocupación por el futuro del país.

Lee Curtis adelantó que el regreso de Trump a la Casa Blanca avistaba una "epoca más restrictiva" y "draconiana" en la que principalmente estarán en juego los derechos humanos de grupos vulnerables.

"Muchos, grupos minoritarios y jóvenes, tendrán miedo. Las personas homosexuales y trans tendrán más miedo. Sabemos que muchas mujeres ahora tendrán dificultades para recibir la atención sanitaria reproductiva que necesitan y merecen. Todas esas personas tendrán quien las ayude. Yo incluida", escribió en Instagram.

Mia Farrow fue más concreta en su reacción al publicar una foto del mandatario ruso, Vladimir Putin, acompañada de: "Parece que ganará. Que Dios nos ayude", mientras que Billie Eilish escribió "Es una guerra contra las mujeres" en un fondo negro en una historia de Instagram.

Christina Applegate pidió a sus seguidores que la dejaran de seguir si habían votado en contra de los derechos de las mujeres y de los discapacitados, y llamó "enfermiza" la decisión de votar por alguien como el ex presidente republicano (2017-2021).

El oscarizado cineasta Adam McKay fue un severo crítico de los demócratas e ironizó sobre su accidentada campaña electoral en los últimos dos años.

"¿Quién hubiera adivinado que mentir sobre la salud cognitiva de (Joe) Biden durante dos años, negarse a hacer una convención abierta para un nuevo candidato, nunca mencionar la atención médica pública y aceptar la fracturación hidráulica (fracking), los Cheney y una matanza de niños durante un año en Gaza no sería una estrategia ganadora? ¿Alguien con medio cerebro?", escribió el director de Don't Look Up.

Antes de eliminar su cuenta de X, Bette Midler, una usual detractora de Trump, compartió una cita del ensayista HL Mencken que sugiere que los candidatos a menudo triunfan apelando a la emoción más que al intelecto.

"En algún día grande y glorioso, la gente sencilla de la tierra alcanzará por fin el deseo de su corazón y la Casa Blanca será adornada por un completo imbécil", escribió.

Tras publicar un simple: "Los odio a todos", Cardi B mantuvo su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris, asegurando que la vicepresidenta había mantenido una lucha "honesta e íntegra" durante la contienda electoral.

"Nunca pensé que vería el día en que una mujer de color se presentara a la presidencia de Estados Unidos, pero nos has demostrado, a mis hijas y a las mujeres de todo el país, que todo es posible", ahondó la cantante de origen dominicano.

A esta ola de comentarios se sumó la actriz Yvette Nicole Brown, quien lamentó que para la comunidad afroamericana el triunfo de Trump se vivía como un día normal.

"Para nosotros, este es un miércoles cualquiera. Los negros están acostumbrados a esto. El resto de ustedes está a punto de sorprenderse por cómo los trata Estados Unidos cuando no le importan", apuntó.