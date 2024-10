Israel declara a Guterres persona 'non grata' y prohíbe su entrada al país

Israel ha declarado al secretario general de la ONU, António Guterres, persona 'non grata' y le ha prohibido su entrada en el país ya que considera que no condenó "de forma inequívoca" el ataque iraní del martes. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien ha asegurado que "quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos", advirtió Katz en un comunicado en el que hizo el anuncio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró el pasado martes estar "en extremo preocupado" por el agravamiento de la situación en el Líbano. En el comunicado, Guterres no menció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien Guterres no ha mantenido el menor contacto desde el 7 de octubre del año pasado; la pasada semana, Netanyahu estuvo en Naciones Unidas y ni siquiera solicitó ver a Guterres.

El secretario general dijo que piensa continuar sus contactos, así como sus representantes en el terreno, "en sus esfuerzos por desescalar la situación".

Guterres sí se comunicó el martes por la mañana con el primer ministro libanés Najib Mikati y le aseguró que "el sistema de Naciones Unidas en Líbano está al completo movilizado para asistir a quien lo necesite en el país",

En el frente humanitario, Guterres llamó a la comunidad internacional a que se movilice de forma urgente en respuesta al llamamiento emitido esta mañana en Beirut para recaudar 426 millones de dólares de respuesta humanitaria de emergencia.

Tras este comunicado, Israel solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, expresó su confianza en que la reunión del Consejo termine "con una condena clara e inequívoca contra Irán", mientras que criticó al secretario general, António Guterres, por su reacción "decepcionante" al poco de conocerse el ataque iraní contra Israel.

"En su declaración, básicamente ignoró al agresor y solo habló de la escalada", cuando recordó que en este caso un estado miembro ha atacado con misiones balísticos a otro estado miembro, lo cual no fue condenado explícitamente por Guterres.