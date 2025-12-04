Maduro confirma haber mantenido una conversación "cordial" con Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles haber conversado recientemente con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera, lo que no impidió la llegada de migrantes en un avión procedente de suelo estadounidense durante la jornada.

Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente", lo que sería el domingo 23 de noviembre, aunque no especificó la fecha.

Si bien no dio detalles de lo discutido, el líder del chavismo aseguró que la conversación fue "cordial" y se desarrolló "en un tono de respeto", por lo que dijo esperar que esto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

El pasado domingo, Trump ya había confirmado la conversación, de la que no quiso dar detalles.

Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

Además, insistió en que el camino entre su país y Estados Unidos debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo".

Por su parte, Trump dijo este miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra Maduro y, durante una conferencia de prensa, insistió en que "pronto" podrían comenzar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

Según el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones a las que vincula con el narcotráfico, en los que han muerto al menos 82 personas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Mientras Washington acusa a Maduro de encabezar una "organización terrorista" denominada Cartel de los Soles, Caracas denuncia que Estados Unidos busca un "cambio de régimen" para sacar al chavismo, que ocupa el poder desde 1999.

Acuerdo migratorio

A pesar de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, ambas Administraciones coordinaron para que Venezuela recibiera el miércoles a 266 deportados en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines desde Phoenix, Arizona.

Se trata, según el Ejecutivo chavista, del vuelo número 76 en lo que va de año procedente de Estados Unidos, tras un acuerdo migratorio suscrito en enero pasado.

Desde entonces, 14.407 migrantes han retornado a Venezuela desde la nación norteamericana, lo que representa el 78% del total de repatriados este año, el resto desde otros países, según cifras oficiales.

Antes de la llegada del avión estadounidense, Venezuela recibió un grupo de 304 migrantes desde México, en un vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa.

Estos 570 venezolanos que, en total, retornaron durante la jornada al país suramericano fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por una delegación del Gobierno encabezada por el canciller, Yván Gil, quien aseguró que su país sigue "en paz" y "ejerciendo la soberanía de su espacio aéreo".

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos tras una advertencia de Estados Unidos sobre "extremar la precaución" al sobrevolar el país petrolero y el sur del Caribe, al considerar que la zona vive "una situación potencialmente peligrosa".

Ante la ola de cancelaciones, Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales.

El sábado, Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado".

Sin embargo, Gil aseveró el miércoles que "no hay fuerza" que "le quite la soberanía" a Venezuela de su espacio aéreo y afirmó que las operaciones en el principal aeropuerto continúan con "normalidad", recibiendo, dijo, aerolíneas de países como Colombia y Panamá.

Además, el jefe de la diplomacia de Caracas expresó que se demuestra "al mundo, una vez más, la fortaleza del Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro".

"Los repatriados siguen llegando, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, el presidente Nicolás Maduro Moros está en Miraflores", agregó.