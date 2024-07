Estados Unidos, a la cabeza de los países que no reconocen los resultados de las elecciones en Venezuela

Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica no reconocieron este lunes la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial proclamada la noche del domingo por el Consejo Nacional Elctoral (CNE), con un 51,2% de votos para el actual gobernante frente al 44,2% del aspirante opositor Edmundo González Urrutia. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que es "vital" asegurar "la total transparencia" del proceso "Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales", escribió el político español en su perfil de la red social X.

Los gobiernos de estos países cuestionaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral, calificándolo como fraudulento y señalando que no refleja la voluntad del pueblo venezolano. Desde Tokio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral de Venezuela, que declararon ganador a Nicolás Maduro. Blinken cuestionó la legitimidad del proceso y la representación de la "voluntad" de los votantes. En una comparecencia ante los medios en Tokio, junto a sus homólogos de la alianza Quad (que incluye a EEUU, Japón, Australia e India), Blinken manifestó: "Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano".

El presidente de Argentina, Javier Milei, también rechazó los resultados electorales venezolanos en la madrugada de este lunes. Milei afirmó que su país "no va a reconocer otro fraude" en Venezuela y argumentó que los ciudadanos de ese país "eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro". A través de su cuenta en la red social X, Milei publicó: "Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte". Además, insistió: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas (de Venezuela) esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", destacando que su postura se mantenía aun cuando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no se conocían por completo.

Boric: "Los resultados son difíciles de creer"

Igualmente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció en contra de los resultados, calificándolos como "difíciles de creer". Boric afirmó en la madrugada de este lunes que su país no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable". En su cuenta de X, Boric escribió: "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados". Concluyó reiterando: "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

En Lima, el canciller peruano Javier González-Olaechea expresó una firme condena hacia los resultados electorales en Venezuela. Apenas minutos después del anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la reelección de Maduro, González-Olaechea declaró: "Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano". En tanto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, emitió una declaración fuerte y clara, calificando la proclamación de Maduro como "fraudulenta".

Costa Rica repudia la "proclamación fraudulenta"

En un comunicado oficial, Chaves Robles afirmó: "El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta". Costa Rica anunció que se unirá a "los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano".

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, expresó por su parte dudas significativas sobre los resultados electorales venezolanos.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, Arévalo de León afirmó: "Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo". Además, subrayó la importancia de la observación internacional diciendo: "Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE (Consejo Nacional Electoral de Venezuela). "Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos".

Bolivia, Cuba y Nicaragua felicitan a Maduro

En contraste con los anteriores, el presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Nicolás Maduro por el resultado electoral, destacando la importancia de esta fecha por coincidir con el aniversario del nacimiento del fallecido líder Hugo Chávez, hace setenta años. Arce comentó en la red social X: "Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez". Arce agregó que siguió "de cerca" la "fiesta democrática" en Venezuela y saludó que "se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también expresó sus "afectuosas felicitaciones" a Maduro, calificando la victoria electoral como un "triunfo de la dignidad". En su mensaje en X, Díaz-Canel dijo: "Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones". Además, reafirmó el compromiso de Cuba con la Revolución Bolivariana y Chavista, añadiendo: "Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista".

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, extendieron igualmente sus felicitaciones a Nicolás Maduro por su reelección. En una carta divulgada poco después del primer boletín del CNE, Ortega y Murillo expresaron: "Querido compañero y hermano Nicolás: En plena hermandad revolucionaria y evolucionaria, desde esta Nicaragua bendita, y siempre libre, nuestro abrazo de siempre, saludando la gran victoria que ese pueblo heroico entrega al comandante eterno (Hugo Chávez), en su cumpleaños". Concluyeron con un mensaje de solidaridad y celebración: "A vos Nicolás presidente, a Cilia (Flores), al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), a la juventud, y todas las familias venezolanas, nuestro homenaje y saludo, en honor, gloria y por más victorias. ¡Siempre más allá! ¡La paz es!".