La vida del Monkey se abre paso

Como viene siendo habitual, de nuevo ha vuelto a presentarse el Alhambra Monkey Week en el Espacio Santa Clara. Lo hizo en la mañana del miércoles y pudimos conocer las primeras noticias y novedades de la edición de este año, que se celebrará entre los días 23 y 25 de noviembre y volverá a las calles y salas de la Alameda y su entorno, recuperando también el escenario de la pista de coches locos y trasladando el escenario principal, el Alhambra, a la zona de aparcamiento del Teatro Central. Desde el momento de la presentación comenzó a circular por las redes sociales del festival un video en el que se daban a conocer los primeros 76 nombres de bandas y artistas participantes.

El peso de la notificación de novedades recayó sobre Tali Carreto, uno de los directores del festival, que hizo uso de la palabra después de los representantes de los organismos y marcas colaboradoras para poner de manifiesto que el Monkey Week es “el producto y la consecuencia de una unión de voluntades”. Para Carreto, “el hecho de volver a las salas de nuevo conecta el ecosistema habitual, que es necesario para que, como decían en Parque Jurásico, la vida se abra paso”, y así nos dio hecho el titular. “Si tras la pandemia los festivales han salido reforzados”, continuó; “las salas, que fueron las más perjudicadas, todavía están volviendo, por eso era obligatorio retornar la programación a ellas y que las bandas emergentes encuentren su camino de evolución pasando por ellas también, que deben volver a ser el escaparate, trampolín y lanzadera desde donde el artista pega el primer salto”.

Carreto destacó además que este año el festival convertirá a Sevilla durante unos días en la ciudad de la música y nos hizo observar el cartel que será la imagen del Monkey Week, obra de Cristóbal Fortúnez, “que ilustra un pinball típico de los años 60, customizado y convertido en un homenaje a todos los que han pasado por el festival”. Sobre los artistas participantes quiso resaltar “la alegría de que se hayan sumado Los Planetas y celebren su 30 aniversario inaugurando el Monkey Week de una forma muy especial, con un formato nada habitual en ellos”. Quiso destacar también “algunas marcianadas, como Za! & La Transmegacobla; gente loca, divertida y respetuosa con el folklore mediterráneo, y el debut de Alonso, que es otro artista andaluz de reconocida trayectoria con Napoleón Solo o Soleá Morente, que aquí afronta su primer proyecto en solitario, producido por Adanowsky”. Aunque no quiso resaltar a ningún otro artista, pero sí puso énfasis en “vincular la presencia andaluza con la fuerza y el talento; con el arrojo que tienen los artistas andaluces, que son 16 de entre los 76 presentados hoy, y eso es solo el principio; la cantera es brutal y el espectro muy amplio”.

Destacó Carreto también de entre las jornadas profesionales “la participación de INDIE-RE, que vincula las radios independientes y alternativas de Europa para crear una conciencia abierta y pública de la radio, la comunicación y la industria musical”. Igualmente, el Congreso nacional de festivales de música en vivo, “que es la primera vez que se hace y un honor que hayan elegido el Monkey”, y el primer Congreso de salas de música en directo, “de las que van a venir unos 200 representantes, un número muy considerable, y una ocasión perfecta para el primer contacto de artistas con programadores”.

A la hora de hablar de los presupuestos, Carreto se congratuló de que este año los fondos europeos que sirven para cofinanciar festivales andaluces de forma bastante decisiva, que el año pasado fueron a parar, dando tanto que hablar, a Andalucía Big Festival, este año se estén distribuyendo mucho mejor. “Estamos manejando algo más de 300.000 euros”, afirmó; un presupuesto bajísimo para una feria profesional de este impacto. Muchas instituciones no solo colaboran aportando financiación, sino el uso de espacios y recursos que nos abaratan los presupuesto. Pero en comparación con otras ferias nacionales, tenemos que hacer malabares”. Sobre el traslado del festival, manifestó que “el Cartuja Center fue una solución para los tiempos pandémicos; ayudaba a la cohesión, a la facilidad de movimientos entre conciertos, pero ahora volvemos al placer de ser un festival urbano, de recorrer calles y bares. Y, reconozcámoslo, no hemos llegado a un acuerdo con Cartuja Center; se han unido los factores de que el acuerdo con Eulen, que gestiona el recinto, no con la SGAE, propietarios de él, que siguen colaborando con el festival, no ha evolucionado de la forma esperada y que también estaba la pujanza de volver a las salas”.

La rueda de prensa la abrió Minerva Salas, delegada de Cultura del ayuntamiento, que expresó al festival su agradecimiento “por poner a Sevilla en el punto de mira de la música a nivel nacional e internacional” y puso de manifiesto lo mucho que significa para el turismo de la ciudad y para dar a Sevilla una imagen alternativa a las que tiene habitualmente. Violeta Hernández, flamante directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, de la Junta de Andalucía, se congratuló de que esta fuese la primera presentación a la que asiste tras acceder al cargo, “ya que soy asidua del Monkey y siempre he participado del canalleo y la diversión más absoluta que nos trae”. Reconoció que este festival ha sido desde sus inicios uno de los proyectos mejor valorados en las convocatorias de ayudas de la Junta, porque “apuesta por la profesionalización y la dignificación de los artistas, por lo que tiene el respeto y el respaldo de toda la industria nacional e internacional, contribuyendo a levantar y apoyar el sector andaluz de la música, importantísimo para nuestra consejería”.

Por su parte, Isabel Ojeda, directora del Área de Cultura y Participación de la Universidad Internacional de Andalucía, alabó la capacidad de reinventarse que tiene el Monkey Week y habló sobre cómo este año, más allá de organizar los concursos para participantes noveles, se han acercado al Monkey Pro, organizando “una serie de encuentros sobre la inteligencia artificial, por lo que supone de reto, oportunidades y desafíos para la industria musical”. Álvaro Trujillo, content manager de Cervezas Alhambra, puso énfasis en “el apoyo de su marca al festival independiente más importante de España, para seguir trabajando en la idea de ser un pequeño agitador cultural”. El último de los participantes fue Antonio Gonzalo, presidente del Consejo Territorial de SGAE en Andalucía, el organismo más longevo en el apoyo del festival, con el que ha estado “desde el minuto uno”, ya que lo considera “el foco mas importante de la industria musical en el sur de Europa”.

Una vez terminada la parte más formal e institucional del acto, los asistentes disfrutamos de la actuación en directo de Cristian de Moret y Gautama del Campo, acompañada de unas cervezas Alhambra, cortesía de la empresa que encabeza el nombre del festival, para el que ya pueden adquirirse los abonos a través de la plataforma DICE.