Donizetti por bulerías

La ficha *** 'Bel cante'. Cante y dirección: Arcángel. Guitarra y dirección musical: José María Gallardo del Rey. Quinteto Totem Ensemble: Vladimir Dmtrienco (violín primero), Luis Miguel Díaz Márquez (violín segundo), Jerome Ireland (viola), Nonna Natsvlishvili (violonchelo), Francisco Lobo (contrabajo). Percusión: Lito Manéz. Arreglos: Jesús Cayuela, José María Gallardo del Rey, David Gómez Ramírez. Dirección musical: Isidro Muñoz. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: viernes, 17 de marzo. Aforo: lleno.

Siempre me ha sorprendido ese complejo de inferioridad de algunos flamencos que les lleva a buscar el beneplácito de los académicos en su terreno. Por esa "tierra de nadie" pasaron Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, Morente y Vicente Amigo y un largo etcétera. No digo con esto que en todos los casos la motivación haya sido el buscar el beneplácito de los académicos, pero lo cierto es que ninguno lo obtuvo. O, al menos, no lo obtuvo en este frente. Aunque, sin duda, el músico español más influyente del siglo XX fuera un flamenco.

Este espectáculo obedece a su extraño título, resultando de ello un espectáculo extraño. Arcángel se ha dado el gusto de cantar algunos pasajes famosos de compositores como Verdi, Bizet, Sorozábal o Penella. Y lo ha hecho sometiendo a los originales a unos arreglos que los acercan a la música ligera, siendo ya de por sí muchos de ellos ligeros. Arreglos para guitarra, percusión y quinteto de cuerda en lo instrumental. En lo vocal, Arcángel se lo trajo a su terreno, con el esfuerzo que implica salirse de su zona de confort. Los responsables de la propuesta, el propio cantaor y José María Gallardo del Rey, dijeron desde la escena que el concierto articulaba el flamenco con la música clásica. Esto es un mal entendido. La música clásica no existe, a no ser que hablemos de Mozart o Haydn. Lo que existe es la música que se aprende en un conservatorio, la música académica. Aunque hoy ya todos los músicos, de todos los géneros, aprenden en academias, en escuelas.

Los originales en italiano o francés se han traducido al castellano. Pero nos preguntamos "¿quién quiere escuchar a Donizetti por bulerías?". Pues parece que el público sevillano, que agotó las entradas y que aclamó al cantaor al final del concierto. Aunque el hecho de que el cantaor pidiera disculpas en varias ocasiones por el "atrevimiento" genera ciertas dudas sobre su fe en la propuesta. En lo musical, que es lo que importa, la defendió con convicción, poniendo su hermosa voz y su dominio ejemplar de la misma al servicio de un repertorio que, en algunos pasajes, presentó problemas de dinámica. El público se divirtió, y acabó dando palmas al ritmo de Votre toast, je peux vous le rendre de Carmen. Y se divirtió, porque los responsables de la propuesta se divirtieron.