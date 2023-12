El Arrebato: “Los que nos dedicamos a componer tenemos esa vanidad típica del artista”

Francisco Javier Labandón Pérez, conocido como El Arrebato, ha vuelto al panorama musical tras un parón de cuatro años. El artista lanzó el pasado 30 de noviembre su último disco y el número trece de toda su carrera, Una tarde cualquiera, un proyecto en solitario en el que habla del amor en todas sus formas: de pareja, familiar o a la propia tierra.

El trabajo contiene diez temas en los que el sevillano mezcla distintos palos del flamenco. El Arrebato se subirá de nuevo a los escenarios el 9 de febrero, en una gira con la que visitará varias ciudades andaluzas. Además, el intérprete intentará visitar Sudamérica, por primera vez en su carrera, si su fobia a los aviones se lo permite. Pasará por el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) el 20 de diciembre de 2024.

-Tras lanzar su decimotercer disco. ¿Siente la misma emoción?, ¿cómo podría describir la evolución entre su primer trabajo y este último?

-Son sensaciones totalmente distintas, pero la cantidad de emoción es la misma, aunque se canaliza de otra manera. Los primeros discos eran un nervio por conquistar y estos tienen la labor de conservar y de no decepcionar. La evolución es algo natural, siempre he hecho la música como la siento y he intentado ser yo mismo. Tal y como he ido evolucionando personalmente lo ha hecho mi estilo.

-Una tarde cualquiera es una oda al amor y al romance. ¿Cuál ha sido su inspiración?

-Mi inspiración ha sido mi vida, el amor de pareja. En el álbum hay una canción a mi madre, otra a mi tierra y también un tema a mis amigos. Intento ser muy sincero y cuento mis vivencias en mis canciones.

-¿Cómo podría describir a una persona con luz, tal y cómo lo hace en su canción Gente Luminosa?

-Una persona luminosa es esa que se sienta a tu lado un momento y te sonríe, te muestra el lado bueno de las cosas y te ayuda. Esa con la que sabes que puedes contar. En definitiva, son gente que le da luz a tu vida. La mayoría son gente que dan luz, que lo ven todo desde el lado positivo, que mejoran tu día a día. No necesariamente tienes que estar mucho tiempo con ellas, por ejemplo vas a comprar el pan y la muchacha que te está atendiendo te sonríe, te dice algo simpático y con eso te cambia el estado de ánimo. Eso es gente luminosa.

-Su género se acerca en gran medida al flamenco. ¿Qué piensa de los nuevos estilos que beben del flamenco, como por ejemplo en el caso de Rosalía?

-A mí me parece muy bien, me gusta. Rosalía es una gran artista que pone el género a disposición de la gente. Al que le gusta, investiga para buscarlo y al final descubre el flamenco. Siempre estoy a favor de la fusión, ya que todo lo puro, antes ha sido una mezcla. Está bien que se fusione, que se creen cosas nuevas. El flamenco siempre tendrá su sitio y será inamovible.

-Respecto a uno de sus proyectos más reconocidos, el himno del centenario del Sevilla. ¿Cómo lleva la idea de que haya recorrido todo el mundo y sea de los más relevantes en el plano nacional?

-La verdad es que es algo que no imaginaba que iba a tener tantísima trascendencia. Pensaba que iba a ser una anécdota del plano local y ya está. Me siento muy orgulloso y muy contento, porque al fin y al cabo los que nos dedicamos a componer tenemos esa pequeña vanidad típica del artista, en la que intentamos perdurar en el tiempo. El himno del Sevilla va a hacer que yo perdure en la historia sevillana.

-En 2024 volverá a recorrer el país. ¿Qué impresiones tiene de esta nueva gira?, ¿llevará su música a otros países?

-Empezamos el próximo día 9 de febrero en Madrid, en Las Ventas. La gira anterior la terminamos con muy buenas sensaciones, llenando todos los conciertos, con lo cual tengo una ilusión muy grande con esta nueva aventura. Ya han salido algunas entradas y se ha vendido casi todo el aforo. Estoy deseando hacerlo ya, empezar y sobre todo realizar un espectáculo bonito, que esté a la altura de toda la expectación. Este año tengo el propósito de salir a Sudamérica, ya que allí tenemos mucha demanda, pero yo tengo un problema con volar, ya que me da fobia, y estoy tratando de superarlo. Este año creo que lo voy a conseguir ya que voy a realizar una terapia para ello.

-Ha estado cuatro años sin sacar música. ¿Dará un nuevo parón o tiene nuevos proyectos en mente?

-Quiero continuar. El parón fue más que nada debido al confinamiento, en el que hubo dos años que fueron obligados, y luego intentamos retomar el disco anterior que nos lo cortó la pandemia.

Yo pienso continuar, además tengo el proyecto de girar en España e irme si dios quiere a América y trabajar por allí. Así que de momento vamos hacia adelante.

-¿Tiene pensado experimentar con otros géneros musicales? ¿Cuál le llama más la atención?

-La verdad es que no, no lo tengo pensado pero tampoco lo descarto. Me considero una persona muy melómana, si se analizan mis discos utilizo muchos géneros, lo que ocurre es que El Arrebato lo unifica todo. Con mi manera de cantar parece que todo es el mismo género, pero en realidad en el disco hay un bolero, una bachata, una cumbia y una rumba. Por eso digo que yo no lo descarto, me gusta mucho el tema latinoamericano, la salsa, la cumbia. Quizás iría por ahí por la bachata o la cumbia, pero hacerla más pura, más de raíz.

-Una tarde cualquiera es un trabajo en solitario, ¿tiene pensado volver a colaborar con algún artista en el futuro?

-Hace nada publiqué un disco en el que cantaba con otros artistas, Abrazo, por ello he decidido hacer este en solitario. Cuando termine la promoción de este trabajo, haré un par de colaboraciones que ya me han solicitado. A mí me gusta disfrutar de la música en toda su amplitud.