Pablo López: “Es un orgullo que los Grammy Latinos cuenten con el flamenco cuando se celebren en Sevilla”

Pablo López es uno de los artistas más admirados del plano nacional. Hace varias semanas lanzó su último single, Abril sin Anestesia, y está a punto de finalizar su gira, en la que ha estado inmerso durante todo el año. Un tour que ha compaginado con una actuación en la última gala de los Goya –junto al cantaor Israel Fernández– y con la puesta en marcha del próximo trabajo del todoterreno Raphael, que incluirá la primera canción que le compuso. El cantante malagueño protagonizará un concierto, el domingo 12 de noviembre en la Plaza de España, durante el ciclo Santalucía Universal Music Week. Confiesa que ya tiene un nuevo colibrí "en la pista de despegue" y que volverá a salir de gira "prontísimo".

-Tras el triunfo de su última actuación en la Plaza de España durante Icónica Sevilla Fest, ¿Cómo plantea está actuación? ¿Traerá algún invitado?

-Me lo planteo como siempre que voy a Sevilla, es como un principio nuevo. Sevilla tiene ese hándicap y esa ventaja, que da la sensación de que es la primera vez que estás tocando siempre que vas allí. Ese nervio bonito de la primera vez, aún siendo ya la enésima que actúo en la ciudad. Insisto en que eso es lo bonito y la ventaja que posee Sevilla.

En cuanto al invitado, nunca se sabe. Tocando en Sevilla, que es un sitio al que todo el mundo quiere ir, no me extrañaría. Normalmente, en este tipo de actuaciones en las que estoy en piano y voz, me encuentro sólo ante el peligro, ya que no tengo ningún tipo de guión ni de setlist.

-En relación a los Grammy Latinos que se celebrarán en Sevilla el 16 de noviembre. ¿Qué opina sobre el género urbano?

-Es un estilo que está dominando todo el universo del streaming y lo virtual. Su éxito posee un peso innegable y respetable. Copa una gran parte de la premiación de los Grammy, del mismo modo que otros estilos que no estamos acostumbrados a ver. Va a ser curiosa esa mezcla de géneros y de culturas.

-¿Piensa que el éxito de las canciones de este género se podrían considerar cortoplacistas?

-Decir eso sería una afirmación muy osada por mi parte. Más que el éxito de las canciones, es abrumador el volumen de los temas que se lanzan en esta disciplina. En todo caso, sólo el tiempo podrá juzgarlo.

-El flamenco será un género predominante. ¿Qué reconocimiento ha alcanzado a nivel internacional?

-Creo que el flamenco es mundial, desde Australia hasta Alaska. Lo que provoca que otras naciones conecten con nuestra tierra, no sólo con Andalucía, sino con España entera. Eso supone un orgullo. Evidentemente, es una categoría que ha estado representada todas las veces que yo he asistido a los Grammy Latinos en Las Vegas, por ejemplo, e incluso a veces ha llegado a saltar al escenario de la gala principal. Me parece un orgullo que cuando vengan a Sevilla cuenten, entre otros géneros, con el flamenco.

Además, está muy bien representado y se considera largoplacista. No cesará, sigue siendo lo mismo desde hace siglos y ahí está, representándonos musicalmente por el mundo entero.

-En cuanto a sus proyectos, recientemente ha lanzado Abril sin anestesia, un single que trata sobre la honestidad y los sentimientos. ¿En su vida, muestra sus emociones de la misma forma que lo hace en el tema?

-Sí, arriesgada y descaradamente sí, siempre. Es una constante, una forma atrevida de vivir. Me representa, sobre todo respecto a lo personal, a lo tangible. En este tema intento describir, hablar de la pérdida del cara a cara, del tocarse, del olerse para tener una relación personal, sea cual sea su índole.

-Su gira está a punto de llegar a su fin, concretamente celebrará su último concierto el próximo 11 de noviembre en Pamplona. ¿Qué impresiones ha tenido de este tour?, ¿está listo para finalizarlo?

-No puedo vivir sin el escenario, eso está claro. Si tengo un credo o alguien celestial al que pedirle, le reclamo que me deje vivir esto todos los años de mi vida. Durante este periodo he podido, por primera vez, disfrutar serenamente de algo tan extraordinario como es una gira de estas características. No lo olvidaré jamás.

-Entonces, ¿deja claro que volverá pronto a los escenarios?

-Prontísimo, tanto como la lógica me deje, que yo creo que va a ser más pronto de la cuenta. Ya mismo estaremos dando bandazos por ahí.

-Con este tour sorprendió a sus fans arrancando en México. ¿Cómo fue la acogida allí?

-Ha sido tremendo, fue precioso saber que hay mucha gente que te reclama, y que te canta todo, desde Costa Rica a Guatemala, pasando por México. Son gente que arropan, y sobre todo que poseen el mismo signo que aquí en España, les encanta la música más allá de todo lo demás.

-Su estilo musical destaca por poseer influencias de otros artistas. ¿Qué artistas lo inspiran?

-La lista es innumerable. A veces, me he dado cuenta cuando he releído una entrevista de que, o me he quedado corto, o me he dejado llevar por el momento. Por lo tanto, preferiría decir que hay una gran cantidad de artistas que me han influido. Si digo uno dejo a muchos fuera del montón, así que prefiero no decir nada.

-Hace unos días se ha conocido que Raphael va a lanzar un álbum sorpresa en el que usted ha producido tres canciones e incluso interpreta una junto al artista. ¿Cómo ha sido volver a trabajar juntos?, ¿qué nos puede adelantar sobre ese dúo?

-Es una experiencia en la que hay que tener la mente muy fría y abierta. Creo que trabajar con Raphael es como Raphael en sí. En cuanto al dúo, se trata de un tema que escribí hace mucho tiempo, que él editó en su día, y que yo siempre soñé con interpretar juntos, porque fue la primera canción que yo escribí para Raphael y que cantó.

-Tras colaborar con varios artistas como Juanes o Miriam Rodríguez, ¿tiene pensado hacerlo con algún otro?

-Supongo que sí, tengo muchos amigos con los que colaboro constantemente, lo que pasa es que no se dice. Creo que soy el artista que más trabaja con otros, incluso más que los del género urbano, pero en privado. En el futuro van a pasar cosas muy interesantes, dado a los momentos que vienen, ya que celebro 10 años de carrera.

-¿Estaría dispuesto a dar el salto a componer y cantar en otros idiomas?

-Me encantaría, lo que pasa es que tengo que estar preparado y sobre todo tener compañía. Ahora mismo no me veo capaz de aventurarme en soledad, ya que tengo un respeto absoluto a todas las lenguas que puedo medio conocer, pero sería un sueño la verdad.

-Para finalizar, ¿Qué puede adelantarnos sobre sus proyectos futuros?, ¿volverá a lanzar un colibrí pronto?

-Si, hay otro colibrí ya en la pista de despegue y espero que esté preparado para diciembre y esté a la altura de vuelo que se le promete. Así que con muchísimas ganas.