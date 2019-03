Sonidos con los que dar la vuelta al mundo

Sus integrantes proceden de Francia y de Canadá, pero residen en las Islas Canarias; se mueven en un registro que los especialistas han etiquetado como góspel balcanico, aunque en sus programas incluyen también clásicos de Cole Porter o Duke Ellington; pueden cantar en búlgaro o ruso con la misma facilidad con la que compaginan la lengua materna, el francés, con el inglés o el castellano. Los componentes de Les Poissons Voyageurs encarnan, ya desde su nombre -los peces viajeros-, la voluntad de celebrar los sonidos del mundo más allá de los límites que marcan las fronteras. El humor y la energía que despliegan no resta trascendencia a su mensaje: en Si t’es lá, uno de los últimos temas que han grabado para un disco aún inédito, dedican un homenaje a los refugiados cuyos derechos les han sido arrebatados simplemente por haber nacido en el sitio equivocado.

Les Poissons Voyageurs parecía la elección idónea para inaugurar la nueva temporada de Cita con las músicas, el ciclo de la Fundación Cajasol, que este año, al borde de cumplir la década de vida, apuesta por la internacionalización con una mayor presencia de formaciones extranjeras. El quinteto conformado por Johnny Sunshine (contrabajo y voz), Louis Boudot (guitarra manouche y voz), Robin Mora (saxofón barítono y voz), Coline Ellouz (clarinete jazz, balcánico y voz) y Jules Fromonteil (clarinete jazz, balcánico y voz) visita Sevilla este jueves para trasladar a los espectadores a escenarios dispares como "las tabernas moldavas, los puestos fronterizos ucranianos y los paisajes volcánicos de las Islas Canarias".

"Quizás sea una locura apostar por grupos extranjeros en un ciclo que va a taquilla", reconoce Álvaro Garrido, programador de esta iniciativa y responsable de la empresa cultural Zanfoñamovil, "pero por amistades personales, y porque se da la casualidad de que esos grupos vienen de gira por aquí, hemos podido encajarlos", explica el músico sobre esta Cita con las músicas que nació "para ofrecer propuestas que no se suelen ver en Sevilla" y en la que han convivido en este tiempo acordes de diferentes latitudes como el tango, el fado, la música brasileña o el folk irlandés.

Esta temporada continuará a principios de abril con Aba Taano, una banda de cantantes ugandeses especializados en góspel africano y norteamericano que prometen todo un espectáculo en su actuación en Sevilla. "Más allá de su virtuosismo vocal, bailan y son muy gestuales. Verlos es toda una experiencia", anticipa Garrido, que espera que el público se anime a una propuesta "minoritaria" pero de "calidad indiscutible", como demuestran los numerosos premios conseguidos, entre ellos la medalla de oro en las Olimpiadas de la Voz en Letonia, donde concurrían 26.000 intérpretes.

Los locales O Sister!, ya consolidados a escala internacional y con más de una década de trabajo a sus espaldas, contagiarán su arrolladora alegría al público de Cita con las músicas, un ciclo en el que estos amantes del swing son invitados habituales. Dado el entusiasmo que despierta la banda, se han cerrado dos fechas, el 23 y el 24 de mayo. "Serán los únicos conciertos que den en la ciudad en esta primera mitad de año", precisa Garrido.

Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar, el 13 de junio, del "nivel extraordinario" de la pianista Natalia Kuchaeva, que colabora con el Teatro Maestranza como maestra repetidora de la ópera y que exhibirá su talento en el soberbio Steinway que posee la Fundación Cajasol. La acompañará en un concierto a cuatro manos el catedrádico del Conservatorio Manuel Castillo Jorge Lechado.

Del condado de Sligo, una tierra que desprende amor por la música, vendrán ya pasado el verano, el 17 de octubre, The Craic Addicts, tan respetuosos con el patrimonio de la música folk irlandesa como interesados en aportar una relectura en la que no falta un irresistible desenfado. "Es verdad que en un bar te puedes encontrar con un grupo estupendo de folk", admite Garrido, "pero The Craic Addicts no desentonan en los festivales más prestigiosos, porque son magníficos".

Cerrará la temporada, el 28 de noviembre, un programa actualmente en proceso de elaboración y que recordará la Primera Vuelta al Mundo con textos y músicas del Renacimiento. Un proyecto para el que se unen dos referentes de la cultura de la ciudad: la formación Ministriles Hispalensis y la periodista y escritora Eva Díaz Pérez.

Todos los conciertos serán en el Teatro Cajasol a las 21:00. Más información en www.fundacioncajasol.com.