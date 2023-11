Cofrade y macareno, así es Virgxlio, el sevillano que ha inundado de estampas de la Macarena a los famosos de los Grammy Latinos

Rosalía, Alejandro Sanz o Bizarrap, algunos de los favoritos en la noche de los Grammy Latinos que se entregan en Sevilla, han recibido un regalo muy especial de parte de sus fans sevillanos: estampas de las devociones sevillanas y más concretamente de la Macarena, para que le dé toda la suerte del mundo ante los premios.

Se trata de un regalo del sevillano y cofrade @virgxlio, un joven que se ha dedicado a repartir estampas de la Macarena entre las máximas estrellas de los Grammy Latinos.

Os dejo este vídeo de todos los famosos que les he dado estampitas de la macarena, desde Bizarrap hasta Rosalía, espero que les dé buena suerte para hoy💚 pic.twitter.com/II9Vb0P8Ut — virgxlio_ (@virgxlio) November 16, 2023

Cargado de imágenes de la Virgen, este joven se ha lanzado a repartir suerte en forma de estampa entre los principales nominados que están en Sevilla para la gala, llegando hasta la mismísima Rosalía a la puerta de su hotel.

Beret, Morat, Ana Mena, Manuel Carrasco, Beatriz Luengo, Bizarrap, Lola Índigo, Carlos Baute, Marina Reche, Alejandro Sanz y la mismísima Rosalía se han llevado este especial y único recuerdo de Sevilla.

Virgxlio no ha recibido ni un solo no por respuesta y no ha habido estrella de los Grammy Latinos que no se haya aceptado con el mejor grado posible tan poderosa ayuda.