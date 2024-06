Concierto de Melendi en Sevilla: Sevilla celebra los 20 años de trayectoria de ‘el Milindri’

La lluvia hizo su aparición en esta rara semana que está dando una tregua al alza de temperaturas. Motivo por el cual se tuvo que atrasar la hora de apertura de puertas para entrar en la Plaza de España, convertida en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Más de 18.000 personas –que se dice pronto– se dieron cita para disfrutar de la nueva gira de Melendi. El Milindri promete con este tour repaso de los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de sus 20 años de carrera. Toda una celebración bajo el nombre de 20 años sin noticias.

Con la inconfundible banda sonora de James Bond a toda voz apareció el asturiano sobre las tablas, arropado por su banda de menos que 11 músicos. Todos de riguroso negro. El público estaba conformado por treinteañeros deseando cantar –en modo karaoke– esos temas que marcaron su adolescencia, pero también fue llamativa la presencia de veinteañeros que apenas tendrían seis años cuando Con la luna llena sonaba en la radio.

"Hoy somos piratas"

"Ha roto aguas mi genio, / estoy pariendo una idea, / nervioso del pensamiento, / en la salita de espera" de El parto fue el arranque de un espectáculo en el que el protagonista volvió a sus orígenes. "Buenas noches Sevilla, hoy somos piratas", saludó el artista para dar paso a Piratas del bar caribe.

Que estamos viviendo una época de revivals no es ninguna novedad. Desde Andy y Lucas a Estopa pasando por el propio Melendi o Dani Martín y sus siete fechas anunciadas para 2025 usando como cierto reclamo El Canto del Loco y la expectación por volver a verlos juntos. Teniendo esto en cuenta, cuando el artista tiró de esa discografía en cuyas letras hablaba de drogas, de noches de farra, de calles encendidas, de barras de bares y del amor sin cortapisas, se metió a los asistentes en el bolsillo. Porque en una lluviosa noche de verano en Sevilla, el objetivo era celebrar la vida al son de una rumba.

"Enciéndeme las luces que quiero ver las cosas de las personas", señaló entre risas a los técnicos para agradecer a "los padres e incluso a los abuelos" que hayan seguido sus pasos desde hace 20 años. "Vamos a cantar la canción con la que empezó todo" y sonaron los primeros acordes de Con la luna llena, provocando un obligado levantamiento de móviles para inmortalizar el momento.

Grandes éxitos, más de ayer que de hoy

"Seguimos aquí 20 años sin noticias de Holanda" para cantar Sin noticias de Holanda y su "Hoy el cartero me ha dicho que no hay cartas para mí". Pura rumba en la que tuvieron especial peso los coros, la guitarra y el cajón. Fundido a negro y el inconfundible "Huele a aire de primavera" de Caminando por la vida. Todo grandes éxitos –más de ayer que de hoy– y, de hecho, los 18.000 presentes enloquecieron con los primeros acordes de Un violinista en tu tejado. A la que siguió poco después Barbie de extrarradio con los asistentes dejándose la garganta en "y de quererte, / pasé mis años olvidao' en una trampa, / para ratones en la que tú eras el queso".

Especialmente festivo fue ese momento en el que enlazó sin tregua Un recuerdo que olvidar, Sé lo que hicisteis, Mi rumbita y Hablando en plata. Invitó a los presentes a cantar con él y bailar y, claro, los presentes no dudaron en responder a la oferta dándolo todo. ¿Quién podría resistirse a dar saltos cuando el asturiano entona ese estribillo que reza Hablando en plata soñando en oro?

"Cuando era más joven, un teenager atormentado por la vida, me iban más otro tipo de jardines", manifestó el artista para confesar que "tras pasar tanto tiempo fuera de casa" el jardín que más le gusta es Tu jardín con enanitos en una versión más lenta que la original.

Dejó para el final una pesada carga con la que el público no pudo parar de bailar sobre los mojados adoquines. A ciertas horas de la noche y teniendo cuidado con los resbalones, poco importaba. El artista conectó desde el principio con los asistentes gracias a su naturalidad y desparpajo. Así fue enlazando en la recta final Canción de amor caducada, Gracias por venir y Lágrimas desordenadas. El colofón y esas ganas de que no acabara llegaron con los versos que dicen "No pienses que estoy loco por vivir a mi manera, / voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche,/ Pegado a una botella" de Lágrimas desordenadas. Esos que muchos hemos cantado tantas veces esperando la claridad del día y llorando un desamor entre amigos.