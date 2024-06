Indómitas luces clásicas

La ficha CUARTETO TRIFOLIUM ** XXXIV Festival de Primavera de JJMM. Cuarteto Trifolium: Carlos Gallifa, violín I; Sergio Suárez, violín II; Juan Mesana, viola; Javier Aguirre, violonchelo. Programa: Al mio caro Amico... Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Cuarteto de cuerda en sol mayor KV 387 [1785] Franz Joseph Haydn (1732-1809): Cuarteto de cuerda en fa mayor Op.74 nº2 Hob.III: 73 [1793] Lugar: Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fecha: Martes, 11 de junio. Aforo: Casi lleno.

Pese a la relevancia de la música antigua en España, falta en el país un cuarteto de cuerda estable que toque con instrumentos de época, lo que también es todavía bastante excepcional en el continente. Trifolium lo lleva intentando siete años con desigual suerte. Se presentaron en la Plaza de Toros con el programa de su último disco, un acercamiento a los dos grandes maestros del Clasicismo vienés en el siglo XVIII, Mozart y Haydn, y lo hicieron con sonido desigual, como si, en un día marcado por el increíble contraste del grado de humedad en la ciudad, las cuerdas de tripa de sus instrumentos hubieran sido especialmente esquivas a la doma. La tímbrica, dominantemente agreste, se dividió entre un primer violín de tono en general destemplado, en especial en las dinámicas en forte, un violonchelo de muy poca presencia (ya que sus compañeros tocaban de pie, quizás una tarima habría ayudado en la igualación del sonido) y unas voces centrales más cálidas y afectuosas (en especial, la viola de Mesana). El conjunto evitó en todo momento el vibrato y buscó un fraseo ágil que no terminó de funcionar por una acentuación tirando a blanda y unas articulaciones no siempre nítidas. El Cuarteto en sol mayor de Mozart funcionó en cualquier caso con mayor fluidez, con un minueto ácido, pero de apreciable claridad, aunque en las entradas canónicas del Finale volvió a faltar homogeneidad. Problemático el Op.74 nº2 de Haydn desde el principio, con los dos movimientos centrales con desajustes y afinación no siempre impoluta de Gallifa y un Finale desbocado y de sonido áspero.