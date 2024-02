'Êcclabô de Libertá': la nueva etapa de Califato ¾

Renovaron en el ámbito más difícil: el de lo canónico, las ortodoxias, los folclores. Califato 3x4 marcó una época en la música andaluza –y en cualquier otra- y su impronta domina parte de la escena underground, con su síntesis de flamenco y de breakbeat, esas dos expresiones que coinciden en la vibración emocional. El grupo regresa este 29 de febrero con Êcclabô de Libertá, un LP más “estudiado” –así lo definen sus creadores- y coral, del que hemos ido conociendo algunos adelantos a lo largo de los últimos meses. En estos temas se reivindica la idea de “una nueva Andalucía”, reformulada desde la cultura popular y sus ecos más significativos. En esta propuesta, en la que destaca lo sonoro y lo visual, han colaborado artistas como Perrate, Lole Montoya, Carmen Xía, grupos como La Plazuela e incluso la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana.

Êcclabô de Libertá se podría definir como una voz constituida por una suma de voces. Voces que reclaman una Andalucía que corta la etiqueta del prejuicio; una Andalucía que acoge su raíz histórica, sin incurrir en el cliché consabido; una Andalucía que reflexiona sobre el alcance y lo sobresaliente de su cultura; una Andalucía también contestataria. Lo escuchamos en Andaluçê Yorá, con los versos del dramaturgo Miguel Romero Esteo: “Ay, andaluces, llorad, / igual que dulces pichones / lo que nunca habéis sabido / defender de los ladrones”. Un tema que manifiesta el expolio al que Andalucía se ha visto sometida en su historia.

“Se puede decir que en este disco estamos forjando una nueva etapa”, apunta Manuel Chaparro, componente del califato, quien nos señala la forja que es símbolo de este disco y que está colocada en una de las paredes del local de ensayo. Hasta este lugar nos hemos desplazado con el resto del grupo –Sergio Ruiz, Lorenzo Soria, Esteban Espada, Sebastián Orellana y Diego Caro-. Antes, Califato 3x4 ha estado durante toda una tarde ensayando en el teatro Cartuja Center, donde actuará este sábado, 2 de marzo – el 15 estarán en Barcelona y el 16, en Madrid-.

“¿De qué es esclava Andalucía? De qué no sería la pregunta. Nosotros no somos una colonia, pero actuamos como tal", responde Manuel Chaparro

La banda se encuentra en una fase de investigación y evolución. Sumando a nuevos colaboradores. Ampliando los horizontes de su propuesta. Trabajando con detalle cada idea. “Hemos cambiado de agrupación un poco, hay un nuevo tiempo, sin dudarlo. Están ahora con nosotros Sebastián Orellana, María José Luna o Ángeles Rusó, y hemos hecho un disco contando con un montón de gente distinta y contando un aire nuevo. Investigando más las cosas”, aporta Lorenzo Soria. “Sigue siendo Califato, pero desde otra óptica”, recalca Sergio Ruiz –Seroki para Califato 3x4, y para los seguidores-.

Siguiendo con la charla, Esteban Espada reflexiona sobre esta etapa, que no sabemos si es de tránsito o de absoluta ruptura, pero en la que el grupo está cómodo. Haciendo lo que quiere y con quien le apetece. Con un recorrido ya pasado y afrontando el propósito de seguir adelante, sin perder el sello pero sin aburrir al público. “Estamos en ese momento –cuenta el músico- en el que podemos trabajar con este o con aquel. No es como al principio, que nos costaba más llegar a todo. Si vemos que un tema le encaja a este artista, tenemos la facilidad para ofrecer, proponerle, sumar a gente interesante”. Por Êcclabô de Libertá aparecen, de una forma u otra, nombres como el de Pepe Begines, Paco León o Héctor Bellerín.

Al sacar el tema de los nombres que vienen es inevitable acordarnos de los nombres que ya no pertenecen al proyecto. Nos referimos a Curro Morales, voz e integrante destacado de Califato 3x4. El grupo se pronuncia al respecto de esta ausencia, que naturalmente llama la atención de los seguidores. “La marcha de Curro Morales, musicalmente, creo que ha sido un crecimiento para los demás. Hemos tenido más oportunidad de expresar nuestros sentimientos musicales y ponerlos en común. Antiguamente teníamos una composición por la que teníamos canciones que solamente eran cantadas por dos personas. En esta nueva etapa es más coral, más grupo”, sentencia Manuel Chaparro. Y añade Lorenzo Soria: “Ahora hay mucha más hermandad y mucha más familiaridad entre todos los que estamos aquí. Somos capaces de llegar más lejos porque sabemos currar mejor, codo con codo. Coger ideas guapas de cada uno, exprimirlas a tope, sacar lo mejor de cada uno”.

El músico Sebastián Orellana interviene en la conversación y señala la “evolución” de la banda. “Este disco es un saltito”, apostilla, a colación de los nuevos caminos que está tomando Califato 3x4. “Es importante que un artista haga lo que quiere, más que lo que pueda. Nosotros estamos haciendo lo que siempre hemos querido hacer”, concluye.

Estamos reunidos alrededor de una mesa del local de ensayo. Teclados, instrumentos y una estantería con libros que, nos cuentan, perteneció a Haze. Alumbra una luz tenue, casi de interrogatorio. La conversación está llegando a su fin y levemente elevamos el discurso con la última pregunta –quizá previsible-: “¿De qué es esclava Andalucía?”, preguntamos. Responde Manuel Chaparro, que se acaricia la barba: “¿De qué es esclava Andalucía? De qué no sería la pregunta. Nosotros no somos una colonia, pero actuamos como tal. Tenemos la costa, el ganado, los minerales, los recursos, pero con una industria que no nos reporta beneficio. Por otra parte, nos traen residuos nucleares de Europa que no nos corresponden, nos están secando los acuíferos, nos extraen los minerales de la tierra. Somos esclavos del Estado”.

Una pausa y continúa Manuel Chaparro: “En el momento en el que no puedes decidir por tus beneficios, por tus recursos… en el momento el que no puedes repartir ni gestionar tus beneficios… En ese momento puedes considerarte una colonia”. Al hilo preguntamos de qué es esclavo Califato 3x4. “De nosotros mismos”, afirma Chaparro. “Y del local que pagamos”, añade Lorenzo Soria.