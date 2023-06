Elefantes: "En esta gira vamos a disfrutar muchísimo en el escenario"

Hacía cinco años que Elefantes no venían a dar un concierto en Sevilla. En aquel 2018 lo hicieron dos veces, la primera de ellas en el Festival Interestelar, en el que sus canciones de acento marcado por la estructura de sus acordes y por el timbre de voz de Shuarma, su cantante, se vieron empañadas por la aparición de la molesta lluvia justo en el momento en el que los primeros coros multitudinarios sacando el grito de Que yo no lo sabía de centenares gargantas que comenzaban a calentarse, tuvieron que volver a callarse mientras sonaban las notas de Duele. Pero justamente la banda estaba en plena gira de presentación de su disco La primera luz del día y tenía ganas de desquitarse, por lo que volvieron unos meses después para que pudiésemos escucharlos mucho mejor en la sala Malandar.

En estos meses próximos Elefantes vuelven a estar de gira con Trozos de papel / Cosas raras, el disco que lanzaron el año pasado y durante el verano sonarán en festivales para después marchar a México y retornar a los festivales en el Sierra Sur, de Zahara de la Sierra y ya en octubre comenzar una gira por teatros. Pero entre esos festivales de este verano la banda va a dar también algunos conciertos en salas de aforo más reducido y una de ellas tenía que ser de nuevo Malandar, donde estarán el viernes, día 23. La primera pregunta para Shuarma, con quien habíamos concertado esta entrevista, es obligada.

-Teniendo en cuenta que van a salas como REM de Murcia, o Repvblicca de Valencia, con aforos bastante mayores que Malandar, ¿por qué vuelven a ella?

-Porque nos gustan mucho las salas pequeñas y después de la pandemia se han visto profundamente afectadas y están sufriendo mucho. Y nosotros somos una banda que ha crecido en las salas pequeñas. Así que en esta gira hemos querido incluirla precisamente para poner el foco en ellas, que son el hogar de las bandas emergentes y eso es muy importante.

-Las veces anteriores que han estado en Sevilla la formación era diferente; ahora además de usted están Jordi Ramiro a la batería, Julio Cascán al bajo y hay un guitarrista nuevo, Alex Vivero. ¿Qué diferencias hay con los Elefantes que conocíamos?

-El sonido de la banda ha cambiado. Estamos utilizando los sintetizadores mucho más, a veces con algo de música electrónica; sutil pero que ahí está. Yo he sumado un piano con el que puedo crear una serie de ambientes y sonidos y todos esos pequeños cambios influyen en el resultado final. También es verdad que con Alex ha venido este renacer y un cambio de actitud y de ilusión renovada en los otros tres miembros y, curiosamente, hemos creado un equipo de mucha solidez. Parece que Alex lleve con nosotros toda la vida, se ha acoplado a la perfección y la gente nos dice que estamos sonando como nunca. Algo ha pasado aquí que ninguno sabemos muy bien qué es, pero es evidente para todos.

-Este de Sevilla, además, será el primer concierto de la gira ¿Qué sensaciones y esperanzas tienen?

-Todo lo que hemos hecho antes nos ha estado saliendo muy bien, tanto a nivel de público como a nivel artístico y esperamos que siga siendo así; de hecho, esperamos ir mejorando. A medida que vas dando conciertos el show va cogiendo cada vez más fuerza y estamos seguros de que en esta gira vamos a disfrutar muchísimo en el escenario. También a medida que van pasando los años tu repertorio crece y cada vez haces un recorrido musical mucho más amplio; algo muy bonito que el público agradece y nosotros también. Siento que de alguna manera cada vez somos más ricos artísticamente.

-Después del disco que ha dado pie a la gira han sacado ustedes otro con versiones. ¿Las interpretan también en estos conciertos?

-No; de momento no, porque este otro disco era sencillamente para dar las gracias a nuestros compañeros. Si a lo mejor un día coincidimos con Rozalén, igual cantamos su canción con ella; pero no son canciones que vayamos a incluir en nuestro repertorio.

-Hablemos de ese disco: Cinco miradas. Con canciones de Rozalén, Izal, Coque Malla, Lori Meyer y Ara Malikian. Son intérpretes muy diversos que no tienen en común nada más que haber participado en la canción Al olvido, del disco de la gira.

-Exacto. Cinco miradas nace precisamente porque son cinco amigos que han participado en una canción que es muy importante para nosotros, en un momento muy importante también. Sentirnos tan arropados por nuestros compañeros de profesión ha despertado en nosotros un agradable calor y queríamos agradecérselo todavía más allá que a nivel personal; por eso decidimos elegir una canción de cada uno de ellos y hacerle nuestro pequeño homenaje. Bueno, también tienen en común que son cinco personalidades con una voz propia y una forma de hacer las cosas muy particulares, algo que para nosotros es fundamental en la música.

-Pero los discos son una fotografía del momento emocional. ¿Ocurre también con este de canciones ajenas? Por ejemplo: en la canción La señal dice usted que ve a un hombre por la mañana en el espejo que no se le parece en nada. ¿En qué se diferencia usted del hombre reflejado?

-Es una letra de Coque Malla muy bonita; es un gran letrista. Lo que hemos intentado ha sido, como dice su título, darle nuestra mirada a la música de cada uno de ellos. Yo puedo reinterpretar lo que dice Coque como el paso del tiempo. Cuando te miras al espejo no te reconoces porque te has ido transformando en otra cosa o tu mente se ha quedado en un momento determinado. Lo interesante para nosotros ha sido aprender de la música de nuestros compañeros y de su forma de hacerla.

-Este disco puede ser el inicio de una nueva etapa, pero yo lo veo más como la continuación del inicio que realmente fue Trozos de papel / Cosas raras. En él metieron ustedes una canción rescatada de cuando salió originalmente, en 2006, que era Al olvido; ¿su título era una declaración de intenciones?

-Totalmente. Sentimos que de alguna manera cambiamos de temporada con Elefantes; que empezaba un nuevo periodo para nosotros, sobre todo marcado por la incorporación a la banda de Alex. Pero ya hacía años que teníamos muchas ganas de transformar nuestro sonido y por distintos motivos no podía ser. También la pandemia ayudó a la transformación y nos sentimos en un nuevo renacer. Por eso la canción Al olvido nos venía muy bien. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es una maravilla, está ahí; pero miramos hacia adelante, hacia el futuro y pensamos no solo en lo que hemos sido, sino en lo que queremos ser.

-Sus canciones son muy intensas, emocionales, más que para bailar. ¿Significa eso que la suya es más una banda de discos que de directo?

-Siempre nos hemos definido como una banda de directo, porque esa emocionalidad en los conciertos se multiplica todavía más. Pero tampoco me gusta decir que solo somos de directo; creo que hemos aprendido a hacer buenos discos y hemos tenido un crecimiento constante. Y que ahora tenemos un buen equilibrio entre ser una buena banda de directo y firmar buenos discos; o al menos me gusta pensarlo así.

-¿A ustedes les gusta escuchar sus propios discos?

-A mí sí. Me consta que al resto de la banda no, pero yo disfruto escuchando nuestras canciones. Es algo que me pasa desde hace poco, pero creo que soy capaz ya de ponerme en el otro lado y disfrutar de la música que hacemos; me gusta mucho mi banda y la puedo escuchar y disfrutar. Me gusta haber superado esa etapa de no ponerte tus discos, negarte ese pequeño placer y poder sentirte orgulloso de tu trabajo y de tu gente.

-Uno coge su disco y escucha Al olvido y Tú ya lo sabes, que están en los extremos de un larguísimo segmento musical y dice: ¿esta gente de qué va en realidad? Es difícil ponerles una etiqueta.

-Desde luego que sí, pero es que nosotros escuchamos desde Rocío Jurado hasta los Artic Monkeys y es lógico que esas cosas salgan también, lo raro seria que no salieran. Es verdad que hay bandas que se definen mucho y hay estilos que a lo mejor no son los que les apetece desarrollar, pero nosotros no tenemos ningún reparo con ese tipo de cosas, lo que nos sale se queda. Nos tiene que gustar la canción. pero el estilo por el que vayamos nos da igual; no importa.

-¿Y que no les puedan definir es una ventaja o un inconveniente?

-Es una consecuencia de nuestra actitud. Definirte es algo necesario para los demás; para que te pongan en una estantería de la tienda de discos o de tu casa, pero nosotros no sentimos la necesidad de definirnos, sencillamente hacemos lo que nace de nosotros y ese es nuestro valor. Nos movemos en un terreno amplio y a lo mejor incluso lo ampliamos un poco más; nos gusta sentirnos libres a ese nivel.

-Es extraño sacar un disco de versiones considerando que usted es un escritor compulsivo, ¿está ya preparando otras diez o doce nuevas para un nuevo disco?

-Sí, sí; estamos trabajando ya en el siguiente disco. Yo tengo también un par de proyectos al margen de Elefantes, escribiendo con el poeta Benjamín Prado. Para mí escribir es una forma de vida, es mi manera de vivir y de expresarme. Por eso no escribo pensando en dónde voy a meter esa canción, si va a ser para mí o para Elefantes, si es para un nuevo disco; escribo porque siento la necesidad de escribir y después ya trabajo en una dirección más concreta, pensando en la banda o en quien sea. Pero yo necesito escribir mucho. Como le he dicho, es el camino que he elegido en mi vida para expresarme y me resultaría dificilísimo no hacerlo.

-Sus referencias musicales ya nos ha dicho que son muchas, pero aún así, reconocibles. ¿Cuáles son sus referencias como escritor: generación del 98, del 27, simbolistas franceses, beat generation…?

-Un poco de todo también. He disfrutado a Murakami, que me gusta mucho; la literatura francesa del XIX también me encanta, soy muy fan de Emile Zola, de Víctor Hugo, de Marcel Proust, también de Boris Vian… es que al final disfruto mucho de todo. Es lo mismo que me pasa con la música; cualquier cosa hecha con la fuerza suficiente es inspiradora para mí, no me centro en algo determinado, tengo bastante abiertas las posibilidades.