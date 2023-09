El Espacio Turina presenta una temporada con cerca de 140 espectáculos

Aunque entre el barullo y las indecisiones generadas en el ICAS con la llegada de la nueva corporación municipal y el ciberataque al Ayuntamiento su presentación se ha visto peligrosamente retrasada, al fin, dos días antes del concierto inaugural de la temporada, se ha hecho pública la programación del Espacio Turina para el curso 2023-24, una programación que en pocos años se ha convertido en un verdadero referente nacional. Fue la Delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Minerva Salas, la encargada de abrir este mediodía en la Sala Juan de Mairena del centro la rueda de prensa, a la que tuvieron acceso un buen número de artistas y representantes de entidades que actúan durante el curso. El técnico de programación del espacio, Fernando Rodríguez Campomanes, desglosó a continuación de forma somera el centenar largo de actividades programadas en el Espacio, anunciando que las entradas de casi todos los espectáculos se ponían a la venta mañana mismo (no aún en la web municipal). El pianista de Alcalá de Guadaira Óscar A. Rifbjerg, que participará por partida doble en el ciclo de jazz, cerró con unos minutos de música el acto.

El Turina se asienta en un principio fundamental: dar espacio a las entidades, solistas y conjuntos sevillanos que tienen algo que decir en el ámbito de la música de cámara. Pero no se contenta con eso, con servir de gran contenedor de la capacidad de producción local, sino que complementa su oferta con una programación propia de muy alto nivel, que este año además crece gracias a un par de coproducciones con la Fundación Juan March de Madrid –que desarrolla posiblemente la mayor y mejor programación privada de todo el país–, otra con un importante festival veraniego italiano, el de Martina Franca, y colaboraciones con el Festival Life-Victoria de Barcelona, evento esencial de la canción de cámara en España.

Como otros años, el Espacio Turina acogerá algunos de los más importantes festivales y ciclos de conciertos de la ciudad: la 41ª edición del Femás (sin duda el más prestigioso festival español de música antigua), el Festival de la Guitarra, las temporadas de la Orquesta Barroca de Sevilla y de la Orquesta Bética de Cámara, el ciclo de música de cámara de la ROSS, los dos ciclos de conciertos vinculados a los dos grandes conjuntos de música contemporánea de la ciudad (Taller Sonoro y Zahir Ensemble), dos citas del Otoño Barroco y las tres del Sevilla Hip Ensembles, que programa la Asociación de Amigos de la OBS, la mitad de la programación de la Compañía Sevillana de Zarzuela, el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla, la programación jazzística de la asociación Assejazz y los talleres musicales para niños de la Fundación Barenboim-Said.

En su programación propia, destacan las cuatro citas englobadas en la categoría de DXM (Drama X Música), espectáculos teatrales que incluye el estreno en España de una opereta de Massenet, sendos estrenos de dos compositores españoles actuales (Jorge Fernández Guerra y César Camarero) y un concierto en el que el gran pianista Juan Pérez Floristán ofrecerá también su perfil de performer. En música antigua, hay que contar con visitas de gran relevancia, como la del conjunto francés Nevermind, la del Ensemble Masques, el grupo Infermi d'Amore, el sopranista Samuel Mariño con el acompañamiento del Concerto di Cavalieri, el conjunto Nereydas, que viene con María Espada, o Flor Galante, el joven grupo de la joven y brillante clavecinista sevillana Irene González Roldán, todos ellos inéditos en Sevilla. Además vuelve la mezzo Eva Zaïcik, una de las grandes triunfadoras del curso pasado, esta vez junto a un grupo ya bien conocido de los barrocófilos hispalenses, Café Zimmermann.

Se repiten los ciclos de pianistas y de clave, este último con el debut sevillano en solitario de Justyn Taylor (que hará las Variaciones Goldberg) y de Francesco Corti, y se suma un extraordinario ciclo de cuartetos, que trae a la ciudad a cuatro grandes conjuntos internacionales (Diotima, Gerhard, Cosmos y Mandelring, el último de los cuales nunca había actuado en Sevilla), y otro de lied, que incluye el regreso de Vivica Genaux, tan querida por aquí, y la participación de Ángeles Blancas, Sarah Connolly y la guatemalteca Adriana González.

La temporada arranca este próximo viernes 29 de septiembre con algo que no es estricta novedad, pero que hace tiempo no se veía por el Turina, la proyección de una película de cine mudo (El colegial de Buster Keaton) con música en vivo, que pondrá el reputado Trío Arbós, Premio Nacional de Música. Al día siguiente los valencianos del Ensemble D'Arts abrirán el Festival Zahir Ensemble con un programa que incluye electrónica, y, con los paréntesis vacacionales de Navidad, Semana Santa y Feria, la actividad ya no se detendrá hasta que el último fin de semana de mayo la Compañía Sevillana de Zarzuela cierre su temporada con Bohemios de Amadeo Vives. Entre medias, más de 130 actividades (el número total depende del Femás, cuya programación aún no se conoce completa) que el centro desarrolla en unas condiciones francamente mejorables, por la necesidad perentoria de reformas y la escasez de un personal al que, por su entrega y eficacia, casi habría que calificar de heroico.