Experimentos secretos

La ficha 'LOS PROYECTOS MANHATTAN INTEGRAL, 1' Jonathan Hickman, Nick Pitarra.Planeta Cómic. 464 páginas. 45 euros.

El guionista estadounidense Jonathan Hickman es conocido principalmente por la labor que desarrolló en Marvel en el primer lustro de la década pasada y por la que viene haciendo, ahí mismo, en los últimos tres años.

Durante su primera estancia en la Casa de las Ideas, firmó títulos como Guerreros secretos, Los 4 Fantásticos, SHIELD, Los Vengadores y Los Nuevos Vengadores o el evento (y culminación de todo este periodo) Secret Wars. Su segunda etapa en Marvel se inició en 2019 con las miniseries Dinastía de X y Potencias de X, pistoletazo de partida de un exitoso relanzamiento de las franquicias mutantes.

En estos y otros títulos mainstream, Hickman forjó un estilo narrativo peculiar, caracterizado por argumentos densos que avanzan con lentitud hasta formar un tapiz intrincado (famosos son los mapas y diagramas que suelen acompañar a sus obras), y por utilizar frecuentemente motivos propios de la ciencia ficción. Hay quien lo ha comparado con Grant Morrison, y es verdad que se pueden encontrar similitudes en la puesta en escena de ambos, aunque, personalmente, encuentro que la propuesta de Hickman rara vez alcanza la brillantez o la profundidad de la del autor de Los Invisibles.

Los títulos que he citado antes, muestran a un Hickman cómodo con el género de superhéroes y preocupado por cuestiones como la continuidad, santo y seña de Marvel desde la ya lejana creación de su universo. Pero hay otro Hickman, más original y sorprendente, el de las series y miniseries publicadas dentro del ámbito independiente, especialmente por la editorial Image.

Recordemos que no hace tanto que se publicó en español la recopilación Los mundos posibles de Jonathan Hickman, que contenía piezas tan interesantes como The Nightly News (2006-2007) o Pax Romana (2007-2008), en las que el de Carolina del Sur incluso mostraba su talento para el dibujo y el diseño.

No menos adictivo es el western apocalíptico Este del Oeste, dibujado por Nick Dragotta, aunque si hablamos de esta fértil región de la carrera de Hickman, es obligatorio citar Los proyectos Manhattan (2012-2014), uno de sus trabajos más celebrados, que acaba de regresar a nuestras librerías en forma de dos gruesos integrales publicados por Planeta Cómic.

El presupuesto de partida de Los proyectos Manhattan capta nuestra atención desde el inicio: ¿qué pasaría si el famoso proyecto secreto con el que se gestó la bomba atómica fuese el semillero de otros muchos experimentos científicos, también secretos? El resultado es un frenético y divertido alarde, repleto de ideas, en forma de ucronía protagonizada por tipos como Albert Einstein y Joseph Oppenheimer, en la que asoman varios presidentes de los Estados Unidos, la perrita Laika y hasta el propio Che Guevara.

El primer integral recopila los tebeos 1 a 15 (en total fueron 25, más la miniserie The Sun Beyond the Stars), dibujados fundamentalmente por Nick Pitarra, al que sustituye puntualmente Ryan Browne. Es una lectura excitante que deja a uno deseando pillar el segundo tomo.