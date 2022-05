Una locura genial

La ficha 'MADMAN INTEGRAL, 1' Mike Allred.Planeta Cómic. 680 páginas. 60 euros.

Otro que regresa a la mesa de novedades es Madman, la inclasificable creación de Mike Allred, uno de los tebeos más señalados del panorama independiente estadounidense de las últimas tres décadas.

Si no me equivoco, esta es la tercera vez que alguien intenta importar las aventuras de Frank Einstein a nuestro mercado (y la segunda que lo hace Planeta Cómic), un esfuerzo que, hasta ahora, ha resultado fallido. Y mira que no lo entiendo, porque Madman es un tebeo delirante y genial, lo mejor que ha hecho Allred a lo largo de su carrera. Se trata de una sofisticada mezcla de humor, fantasía y superhéroes, con alguna que otra gota de terror y un sinfín de referencias a la cultura popular, todo interpretado desde una poética existencialista y un grafismo gozosamente experimental.

Las desventuras de Madman han ocupado distintas series, comenzando con los tres números en blanco y negro publicados por Tundra en 1992. De nuevo en Tundra, siguió la breve cabecera Madman Adventures, y ahí la serie ganó uno de sus atributos fundamentales: el color, a cargo de Laura Allred. Luego, el personaje saltó a Dark Horse, donde cobró notoriedad gracias a la veintena de episodios que duró Madman Comics (amén de algunos especiales, en los que el personaje se cruzó con Nexus o el mismísimo Superman). El artista firmó más y más números sueltos aquí y allá, además de otros proyectos relacionados con el universo de Madman, como The Atomics y Red Rocket 7, todos interesantes, aunque, en mi opinión, la cima de esta impagable saga fueron los 17 tebeos de Madman Atomic Comics, publicados ya en el siglo XXI por Image.

El primero de los integrales que ofrece Planeta sigue el contenido de los volúmenes de la Madman Library Edition de Dark Horse, de modo que van las dos series de Tundra, los diez primeros números de Madman Comics e historietas menos conocidas como el origen de Madman en Creatures of the Id y páginas de THEY!, así como toneladas de pin-ups de genios del calibre de Moebius, Frazetta, Kirby o Frank Miller, entre otros muchos.