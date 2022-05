Un relato de combates aéreos

La ficha 'OUT OF THE BLUE' Garth Ennis, Keith Burns.Planeta Cómic. 144 páginas. 15,95 euros.

A Garth Ennis se le conoce, sobre todo, por su vena satírica y su humor chusco (suele dirigir su mala baba contra los superhéroes y lo hace de dulce) y por esa maravilla que es Predicador, pero quien lo ha leído en profundidad sabe que en ningún género brilla tanto como en el bélico (en esta categoría me van a permitir que incluya algunos arcos argumentales de su inolvidable Punisher Max). Pues bien, Planeta nos trae Out of the Blue, reunión de los dos volúmenes que publicó la estadounidense Aftershock en 2019, y que cuentan con dibujos de Keith Burns. La cosa va de combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial, con los escuadrones Mosquito de la RAF dándole caña a los nazis y con Ennis afilando su talento para los diálogos.