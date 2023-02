Viaje al fondo del fandango

La ficha *** '¡Fandango!'. Cía. David Coria y David Lagos. Baile: David Coria, Paula Comitre, Florencia Oz, Marta Gálvez y Rafael Ramírez. Cante: David Lagos. Guitarra: Alfredo Lagos. Saxos: Juan M. Jiménez. Electrónica: Daniel Muñoz. Dirección escénica y coreografía: David Coria. Dirección artística y guión: David Coria y David Lagos. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: sábado, 25 de febrero. Aforo: media entrada.

La música, y la danza y la poesía a ella ligada, que más nos identifica, sigue teniendo orígenes inciertos. Varios investigadores mexicanos siguen defendiendo la teoría del nacimiento americano del fandango, el género que da nombre a esta obra. No sería, con todo, menos español su origen dado que en el siglo XVIII en que aparece el primer testimonio del fandango, el virreinato de la Nueva España era una parte, fundamental además, de España. El ojito derecho de la corona. En todo caso, el primer testimonio literario es de 1705 y se conserva en la Biblioteca Nacional.

‘¡Fandango!’ es un espectáculo sombrío. Es la reflexión danzada sobre la España trágica que usa la denuncia y, en relación con ella, la ironía en ciertos pasajes. Eso sí, el uso de la ironía en el baile, en la música, como en la vida, y quizá un poco más, es algo muy delicado. Quizá un poco más ya que no cuenta con el apoyo de la palabra. Los artistas están todos impresionantes. Con un despliegue físico brutal. Hasta tal punto se trata de cinco solistas de baile que al menos dos de ellas, además del propio Coria, naturalmente, han desarrollado una carrera independiente de altos vuelos tras el estreno de este ¡Fandango! en 2020. Paula Comitre protagoniza un ingenioso paso a dos con Marta Gálvez, además de dar sustento físico a toda la obra con su inmenso carisma escénico. Florencia Oz vuelve a demostrar su versatilidad e inteligencia. David Coria hace un despliegue de recursos impresionante. Aunque hay veces en que no estamos seguro del personaje al que está interpretando. Lo que sí sabemos es que baila muy bien y que tiene una técnica desbordante, eso sin duda.

David Lagos tiene también su momento de gloria, que justifica el encabezamiento del cartel, con unos fandangos a capela dedicados a la madre (¿patria?¿matria?).

El recurso a la memoria colectiva al final es una mera anécdota. Es el problema del arte comprometido, que no soporta medias tintas, sino que exige o una profunda inmersión o nada. En el espectáculo hay denuncia, hay crítica, pero no sabemos a dónde conduce la misma, qué es lo que aporta al debate esta obra. Por supuesto que todos nos posicionamos contra la violencia, contra los totalitarismos, contra el uso interesado de las señas de identidad comunes. Pero más allá de esto, que se dice en una línea, no en una hora y media, sigue sin quedarme claro al lugar al que nos quiere conducir ¡Fandango!.