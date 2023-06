‘Inherente’, de Iván Orellana, se hace con el Premio Nazario al mejor Espectáculo del FOC 7

El jurado del 7º FOC Cultura con Orgullo formado por la periodista y actriz Bely Isla, que presentó la entrega de premios, el escritor Fernando Repiso y el empresario y activista Jhon Domínguez ha otorgado el Premio Nazario Espectáculo 2023 a la obra Inherente de la compañía de Iván Orellana por mostrar a través de su puesta en escena y baile una masculinidad diferente y sana, mezcla de delicadeza y fuerza y por el valor de hablar de la identidad LGTBIQ+ desde el flamenco. Con idea original, coreografía y dirección artística de Iván Orellana, le acompañan al cante Manuel Pajares y Vicente Gelo, a la guitarra y en la dirección musical Pau Vallet, y en la percusión Raúl Botella. El galardón fue recogido en la terraza del Club Ritual, de manos del alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, por el propio bailarín y coreógrafo.

El Premio Nazario Interpretación 2023 ha recaído en el trabajo de Alberto Giner, protagonista absoluto de la obra Ocaña, la noche del sol que nos trae el recuerdo de la última noche del artista, haciendo un repaso por su infancia en su Cantillana natal hasta la Barcelona de la transición cuando se cumple el 75 aniversario de su nacimiento.

El jurado del FOC ha querido resaltar con el Premio Nazario Investigación y Creación 2023 a Migue López por su propuesta Tu hermosura por un trabajo de investigación actoral y de patrimonio que lleva hasta los límites algunos registros del humor y de lo jondo, uniéndolos, en algo totalmente novedoso.

La organización ha creado el Premio Nazario Compromiso 2023 que ha sido otorgado a Manolo Rosado por su entrega, su dedicación y su firmeza en el apoyo del activismo LGTBIQ+ y en concreto por su ayuda inestimable al proyecto del FOC, Cultura con Orgullo desde su nacimiento.

El Palmarés de la séptima edición del FOC se cierra con el Premio Nazario Comedia a la obra escrita por Antonio Hernández Centeno por abordar la búsqueda de uno mismo a través de divertidísimas situaciones que reflejan la realidad del hombre homosexual.

El FOC, dirigido por el periodista y gestor cultural Javier Paisano, incluye en su programación artes escénicas, audiovisuales y conciertos, herramientas que, como reza la filosofía del FOC, sirven para referenciar, concienciar, reivindicar y visibilizar la cultura LGTBIQ+.

Como cada año, el festival cuenta con el apoyo solidario y sostenible de la mayoría de las salas privadas de teatro de la ciudad y un buen número de colaboradores que hacen posible cada edición del Festival: Ayuntamiento de Sevilla, Red de Municipios Orgullosos, Teatro TNT, Teatro Viento Sur, La Fundición Teatro, Sala Cero Teatro, Teatro Salvador Távora, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Alameda Ritual Club, Sala EVEN, Fundación Triángulo, Cristo Muñoz Montes (cortador de jamón), Grupo de Investigación Escritoras y Escritoras (HUM 753) y Cakes and Go.

El cartel y toda la imagen del Festival ha sido creada por el equipo que dirige Fernando Infante desde El Golpe Cultura del entorno que en esta edición se convierte en patrocinador del Festival FOC y comparte la organización con Cultura con Orgullo.