Los Jack Lemmon y Walter Matthau andaluces

La ficha

*** feSt. ‘Silencio’. Cía Recursos Humanos. Texto: Fernando Moreno. Dramaturgia: Fernando Moreno, Edu Bulnes y José Ugía. Dirección: Fran Torres. Intérpretes: Edu Bulnes y Fernando Moreno. Escenografía: Edu Bulnes. Espacio sonoro: José Ugía. Producción: Recursos Humanos. Vestuario: Carmen Minguito. Técnico: Dani Bernardo. Lugar: Teatro Viento Sur. Fecha: Sábado, 07de octubre de 2023. Aforo: Completo.