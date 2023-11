La ficha * 'Jesucristo flamenco'. Panorama andaluz. Documental musical, España, 2023, 75 min. Dirección y guion: Laura Muñoz Liaño. Intérpretes: Arcángel, Carmen Linares, Carmen Escudero, David Palomar, Antonio P. Pérez, Pepe Begines, Juan José Téllez, Triana Ramos, Alfonso Casado

La cristología no es ajena, ni muchos menos, a lo jondo. Ahí están las misas flamencas, desde la original de Rafael Romero y compañía hasta la heterodoxa y genial de Morente, pasando por el curioso Jesucristo según Agujetas de Antonio Agujetas. Desde la Toná del Cristo de Antonio Chacón hasta la saeta.

Hay películas destinadas a emocionar a millones de espectadores. Y hay otras hechas para los estómagos de las famosas ovejas de Hitchcock. De entrada tengo que estar de acuerdo con las ovejas: el libro estaba mejor. Ignoro la razón de porqué estos 75 minutos han acabado proyectados en el Festival de Cine de Sevilla. Es un extra de DVD. ¿Recuerdan los extras de los DVD? ¿Aquellos que nadie veía pero que te animaban a comprar una película que ya habías visto en el cine? Un extra de un DVD o carne de programación de relleno de madrugada para la segunda cadena autonómica, esas cosas que nadie ve. Que no le interesan a nadie. Salvo, quizá, a los interesados. Una serie de señores, y ninguna señora, diciendo qué es el flamenco: es pasión, es emoción. Señores que no son flamencos, que no han entregado su vida, laboral, a este arte. Y unos intérpretes enormes de lo jondo, Arcángel, David Palomar, Carmen Linares, mirando, no como ovejas sino como corderitos, los ojos del director musical, del compositor. Señor productor: si quiere hacer una película flamenca llame a un compositor flamenco a un director musical flamenco. El objetivo de los extras era vender el producto y, como estos 75 minutos, estaban llenos de exageraciones: es la película flamenca de la historia, es un antes y un después de la humanidad. Claro que para eso no hacía falta minusvalorar las películas de Caracol o Valderrama para engrandecer las de Saura. Pues Saura lo hizo: cuando quiso hacer cine flamenco llamó a un compositor flamenco, a un director musical jondo. Es una buena guía.

En todo caso este Jesucristo flamenco no es Jesucristo flamenco. Pensé que me había equivocado pero vuelvo a ver el programa de mano y pone Jesucristo flamenco y no Cómo se hizo ‘Jesucristo flamenco’ que es lo que de verdad es. ¿Qué pasó? ¿No les dio tiempo a terminar Jesucristo flamenco y enviaron esto? ¿Decidieron estrenar en otro lugar? ¿Qué más da? Al fin y al cabo en la sala estábamos cuatro. Literalmente. No es un decir. Cuatro. Paternalismos y faltas de respeto al espectador al margen, cuando terminé de ver esta película seguía sin saber nada de Jesucristo flamenco. Ni de Cómo se hizo ‘Jesucristo flamenco'. Lo dicho, lea el libro. Escuche la Misa flamenca de 1964. O la de Morente.