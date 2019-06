Luis Fonsi: el rey de 'Despacito' llega a Sevilla

El verano ya está aquí y con ello llega uno de los conciertos con más ritmo: Luis Fonsi hará bailar a los sevillanos. En especial, el puertorriqueño se ha propuesto hacer mover los pies de sus seguidores en nuestro país con su nueva gira, llamada Vida World Tour. El concierto tiene lugar en el Auditorio Fibes a las 21:30. El precio de las entradas es de 37,80 euros.

El álbum cuenta con la producción de los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres e incluye las dos versiones de Despacito que revolucionaron al mundo en 2017: el tema original con Daddy Yankee y el que salió luego con la participación del canadiense Justin Bieber.

El puertorriqueño, Luis Fonsi llega a Sevilla convertido en una de las grandes estrellas del pop latino, gracias, sobretodo, a Despacito, su megahit con el que fulminó todos los récords de YouTube, superando los cinco mil millones de reproducciones.

El single supuso un punto de inflexión en la carrera de Luis Fonsi, que arrancó a finales de los años noventa con Comenzaré. De hecho, Despacito es uno de los singles que dan cuerpo a Vida (2019), publicado a principios de este año y que es el primer álbum que publica el cantante en cinco años.

Fonsi, mucho más que 'Despacito'

Luis Fonsi uno de los artistas más laureados y con más galardones a lo largo de su carrera por su faceta como intérprete, compositor, instrumentista y productor; es considerado como la voz del pop y uno de los máximos exponentes de la música latina, tras 20 años de triunfante trayectoria artística, repleta de números 1 y canciones que han batido todos los récords de streamings y ventas tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Está claro que Luis Fonsi es un artista que convierte en oro todo lo que toca y su décimo trabajo no iba a ser una excepción. Un total de quince canciones en castellano entre las que no faltan las colaboraciones, como las incluidas junto a Demi Lovato con el tema Échame la culpa, Calypso junto con Karol G, Despacito con Daddy Yankee o Justin Bieber, además de Imposible, el reciente sencillo del disco, que representó su primer trabajo con su compatriota Ozuna. Un trabajo que era muy esperado por los seguidores del intérprete, que hacía cinco años que no publicaba un trabajo completo propio, aunque no por ello haya estado alejado de los escenarios.