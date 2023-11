Molotov, ganadores del mejor albúm de rock en los Grammy Latinos: “No puedes perder la sensibilidad de ser receptivo a cosas nuevas”

De un circuito de baretos cantando por la Ciudad de México surgió lo que hoy es Molotov. Tito, Micky, Randy y Paco, cuatro músicos amantes del rock y que se mueven por diferentes estilos de géneros, son hoy una de las bandas mexicanas de rock más exitosas de la historia.

Sus inicios surgieron con ‘Universal’ al proponerles grabar un disco, ‘¿Dónde jugarán las niñas’, y pese a causar polémica debido a sus letras, el grupo acabó vendiendo sus discos en la calle. Lo que les ha llevado a ser premiados en los Grammy Latinos a ‘Mejor Interpretación de Rock Latino/Alternativo'.

Su éxito les ha llevado a recorrer varias ciudades de América y Europa, vendiendo más de cuatro millones de discos en el mundo y clasificándose como una de las mejores bandas del rock español contemporáneo. Este año, están nominados a los Grammy Latinos al mejor álbum de rock por su séptimo álbum ‘Solo d'lira’.

- Han venido en repetidas ocasiones a España, ¿Cómo se siente el estar de vuelta y estar en los Grammy Latinos nominados al mejor álbum de rock?

- Siempre se agradece que después de 28 años de carrera todavía alguien apueste por ti, que te firme un nuevo contrato de disquera. Creo que es el fruto de mucho trabajo, haber trabajado con un disco el año pasado, haber sacado los sencillos, ver que tuvo mucha repercusión también al otro lado del océano… Y aquí estamos, en la fiesta de los Grammys, desvelados, conociendo nuevas personas y ver qué proyectos salen de aquí.

- Tras saber que los Grammy Latinos se celebrarán en Sevilla, ¿Qué les parece que haya sido la ciudad elegida para la gala?

- Nos parece genial, porque en Sevilla hay muy buenos músicos. Tiene fama de ser un lugar de músicos de excelencia y estamos muy bien aquí ya que es como la parte de España más musical. Así que, ojalá tengamos tiempo de ir a dar un ‘roll’.

- Hablando de la ciudad, ¿Podría ser fuente de inspiración para crear nueva música?

- Siempre viajar te cambia la perspectiva de tu país. Cuando estos tipos de premios son en Los Ángeles o en Las Vegas, es un tipo de latino con el que no coincidimos del todo, un latino muy americanizado, muy gringo. Y acá estamos tan lejos que hace poder ver y apreciar todo desde fuera.

- Sois caracterizados por los diversos géneros musicales que empleáis en cada canción, ¿Habéis pensado alguna vez en salir de vuestra zona de “confort” y crear una canción con otro estilo diferente?

- Sí, siempre. Si traes una idea, va creciendo y se logra hacer un tema musical, no importa el género. Creemos que es más interesante no repetirnos, tratar de buscar corrientes distintas. ‘Marciano’ es un ejemplo, creo que nunca nos hemos auto encasillado. El chiste es usar muchos estilos de música, pero que siempre se distingan mucho las voces que manejamos. Entonces, puede ser cualquier tipo de base rítmica o estilo musical, pero ya con las voces de los cuatro ladrando al mismo tiempo, amarran y toman forma.

- Hace meses lanzaron su nuevo y séptimo álbum ‘Solo d'lira’, ¿Qué les llevó a sacarlo y qué les inspiró?

- Es un sello nuevo para nosotros. Es el primer disco que hacemos con esta disquera, ‘Warner Music México’, estuvimos 15 años con otra disquera. Entonces la apuesta a darnos bandera verde, a grabarlo donde quisiéramos, con quien quisiéramos, pues motiva, fomenta la composición. Es una cosa fresca para nosotros a lo largo de la carrera. Se llama ‘Solo d’lira’ y no tiene ningún solo deliro.

- Hablando de inspiraciones, ¿Quiénes han sido vuestros mayores referentes en la música?

- Desde las bandas clásicas que todo mundo admira y respeta, y luego hay gente talentosa nueva que apenas va saliendo, y van pasando el ‘tip’ de dónde poder escuchar lo que están haciendo. También, creemos que no puedes perder la sensibilidad de ser receptivo a cosas nuevas. La música en general siempre nos ha llamado la atención, no importa el género tampoco, vas cambiando y absorbiendo otras cosas.

- Su nuevo álbum tiene pequeños tintes de su primer disco ‘Donde jugarán las niñas’, ¿Les ha hecho rememorar momentos y recuerdos especiales?

- Siempre estar dentro de un estudio te regresa a cosas. No lo pensamos, pero de alguna manera nos llama mucho la atención la parte creativa dentro de un estudio, es todo lo contrario a estar de gira o en eventos. Nos recordó mucho porque nos tocó un productor que no era de habla hispana, entonces fue de mucha dirección musical y de cuidar la letra. Estuvo trabajando con nosotros Meme del Real, hizo muy buenos arreglos y aportó bastantes cosas. Muy pocas veces nos habían cambiado letras y Meme nos hizo trabajar en ellas y eso se agradece cuando alguien tiene otro punto de vista de fuera de la banda. ¡Ay, ay, ay! Suma mucho la aportación de Meme.

- De cara a la situación actual de la música, ¿Cómo veis el rock? ¿Creéis que los jóvenes de hoy en día siguen escuchándolo?

- Creemos que el rock se sostiene del heavy metal. Y mientras haya festivales de heavy metal en todos lados, va a haber rock and roll. Por ahí ahora vemos que hay muchos festivales que incluyen una banda de heavy, una de reggaetón… Entonces como que están de alguna manera conciliando los géneros. Antes era bastante desmarcado, como que no te ubicabas en una ‘tribu’ tan fácilmente y creemos que eso ya se está rompiendo con el tiempo. Ahí cabe perfectamente el rock and roll.

- De todas sus canciones, ¿Cuál es la que más les hace conectar con el público? ¿Hay alguna más especial?

- Son un par, por ejemplo ‘Gimme Tha Power’ es un tema que se hizo hace mucho tiempo o ‘Matate Tete’ que es de las primeras también, se engrana ahí la energía de la gente. Muchas, en realidad hay muchas canciones que no salen de la lista, porque sabes que la gente justamente va a hacer click. ‘Matate Tete’, ‘Power, Frijolero’, ‘Puto’ y ‘Amateur’son las canciones que están estacionadas en la lista.

- Por último, ¿Qué consejo les daríais a los jóvenes amantes del rock que quieren empezar en el mundillo?

- Que estudien. Que no piensen que viven nada más en la fama, el éxito, los likes y los views. En cierta manera es una carrera súper complicada, es muy diferente hacer tus 'flyers' y componer con una guitarra a tener una banda y hacer que los demás tengan el mismo impulso contigo. Lo principal es que lo disfruten al máximo.