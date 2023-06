Lara Moreno e Ilu Ros presentan con el Centro Andaluz de las Letras ‘La Menuda’

"Nadie oye mis peticiones, pedí un narrador omnisciente como quien pide un aumento de sueldo (algunos piden un sueldo a secas); el silencio más absoluto cayó sobre nuestras cabezas achicharradas y tuve que seguir con el peso de mi propia conversación", dice en algún momento la protagonista (y narradora, a su pesar) de La Menuda, un volumen que publica Páginas de Espuma y en el que conviven la escritora andaluza Lara Moreno y la ilustradora murciana Ilu Ros. Una obra que ambas autoras presentan este martes a las 19:30, en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (CIRAE), de la mano del Centro Andaluz de las Letras, y que dará pie a una charla entre ambas creadoras en la que explorarán las relaciones entre la narrativa y la ilustración.

Moreno, que ha publicado en los últimos años el ensayo Deshabitar y la novela La ciudad, y Ros, que ha encontrado la inspiración en la obra y la figura de Federico García Lorca (editó una biografía del poeta y ha ilustrado las tragedias Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba), unen sus talentos en un cuento protagonizado por una criatura pequeña y de origen impreciso en el que conviven la poesía y la belleza con una mirada a la realidad política.

"Yo escribí estos doce actos, este solo de tambor de La Menuda, a finales de la primera década del siglo XXI", explica Lara Moreno sobre esta narración. "Sazoné sus soliloquios de referentes culturales que eran los míos y la hice sorprenderse con los titulares del periódico que me sorprendían a mí. No fui consciente de este análisis. Lo he sido ahora, más de 10 años después, al enfrentarme de nuevo a ella", dice sobre un libro en el que percibe "una forma en ocasiones poética de rebelarse ante lo mediocre de ciertas políticas, ante el vacío de nuestras sociedades".